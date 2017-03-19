«Атлетико» на своём поле обыграл «Севилью» и приблизился к ней в таблице

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Диего Годин, Антуан Гризманн и Коке, а за «Севилью» отличился Хоакин Корреа.



«Атлетико» (55 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Севилья» (57) находится на третьей строчке.