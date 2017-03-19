«Атлетико» на своём поле обыграл «Севилью» и приблизился к ней в таблице
В матче 28-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимал на своём поле «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Диего Годин, Антуан Гризманн и Коке, а за «Севилью» отличился Хоакин Корреа.
«Атлетико» (55 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Севилья» (57) находится на третьей строчке.
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Хорхе Сампаоли
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|9
|8
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter