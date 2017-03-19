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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29131364/
19 марта 2017, 20:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетико» на своём поле обыграл «Севилью» и приблизился к ней в таблице

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимал на своём поле «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Диего Годин, Антуан Гризманн и Коке, а за «Севилью» отличился Хоакин Корреа.

«Атлетико» (55 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Севилья» (57) находится на третьей строчке.

19.03.2017 18:15 основной раунд: 28-й тур Vicente Calderon
Атлетико 3:1 Севилья
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Диего Симеоне Хорхе Сампаоли
Голы
37′ Диего Годин (А. Гризманн) 2
61′ Антуан Гризманн 7
77′ Коке 6
11 Карлос Хоакин Корреа 85′
Составы
Ян Облак 13
66′ Диего Годин 2
40′ Филипе Луис 3
Стефан Савич 15
Коке 6
Ньигес Сауль 8
Габриэль Фернандес Габи 14
Антуан Гризманн 7
2′ Шиме Врсалько 16
Хуанфран 20
55′ 83′ Янник Феррейра-Карраско 10
Николас Гайтан 23
63′ Кевин Гамейро 21
82′ Хосе Санс Фернандо Торрес 9
1 Серхио Рико
25 Феррейра Филью Мариану
18 Серхио Эскудеро 23′
23 Адиль Рами
24 Габриэль Меркадо 60′
10 Самир Насри
15 Стивен Н`Зонзи
20 Виктор Мачин Перес Витоло
5 Клеман Лангле 45′
16 Стеван Йоветич
17 Пабло Сарабия 65′ 47′
8 Висенте де ла Фуэнте Иборра
12 Виссам Бен Йеддер 65′
11 Карлос Хоакин Корреа
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 9
8 Удары в створ 2
2 Угловые 2
16 Фолы 14
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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