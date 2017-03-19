«Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии
МОСКВА, 19 мар —
Р-Спорт. Футболисты лондонского «Тоттенхэма» на своем поле победили «Саутгемптон» в матче 29-го тура чемпионата Англии.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу «шпор». На голы Кристиана Эриксена (14-я минута) и Деле Алли (33, с пенальти) у хозяев гости ответили точным ударом Джеймса
«Тоттенхэм» с 59 очками занимает второе место в английской
|19.03.2017 17:15
|основной раунд: 29-й тур
|White Hart Lane
|Тоттенхэм Хотспур
|2:1
|Саутгемптон
|Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
|Маурисио Покеттино
|Клод Пюэль
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|7
Судьи
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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