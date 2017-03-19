«Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу «шпор». На голы Кристиана Эриксена (14-я минута) и Деле Алли (33, с пенальти) у хозяев гости ответили точным ударом Джеймса Уорда-Прауза (52).

«Тоттенхэм» с 59 очками занимает второе место в английской премьер-лиге, на десять баллов отставая от лидера — лондонского «Челси». «Саутгемптон» с 33 очками замыкает первую десятку.