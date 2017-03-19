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19 марта 2017, 19:47 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт. Футболисты лондонского «Тоттенхэма» на своем поле победили «Саутгемптон» в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу «шпор». На голы Кристиана Эриксена (14-я минута) и Деле Алли (33, с пенальти) у хозяев гости ответили точным ударом Джеймса Уорда-Прауза (52).

«Тоттенхэм» с 59 очками занимает второе место в английской премьер-лиге, на десять баллов отставая от лидера — лондонского «Челси». «Саутгемптон» с 33 очками замыкает первую десятку.

19.03.2017 17:15 основной раунд: 29-й тур White Hart Lane
Тоттенхэм Хотспур 2:1 Саутгемптон
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Клод Пюэль
Голы
14′ Кристиан Эриксен (М. Дембеле) 23
33′ Деле Алли 20
16 Джеймс Уорд-Проуз (Р. Бертранд) 52′
Составы
Юго Ллорис 1
Тоби Алдервейрелд 4
Ян Фертонген 5
Бен Дэйвис 33
61′ Виктор Ваньяма 12
11′ Эрик Дайер 15
Мусса Дембеле 19
Деле Алли 20
39′ 78′ Кайл Уокер 2
Киран Триппьер 16
86′ Кристиан Эриксен 23
Винсент Янссен 9
75′ Сон Хын Мин 7
Харри Уинкс 29
1 Фрэйзер Форстер
2 Седрик Суариш
3 Мая Йосида
21 Райан Бертранд
24 Джек Стивенс
8 Стивен Дэйвис
14 Ориоль Ромеу 90+4′
16 Джеймс Уорд-Проуз
11 Душан Тадич 69′
19 Софьян Буфаль 81′
22 Натан Редмонд 80′ 26′
9 Джей Родригес
20 Маноло Габбьядини 32′
7 Шейн Лонг
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 3
5 Угловые 1
12 Фолы 13
2 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Саутгемптон
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