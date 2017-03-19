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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29131187/
19 марта 2017, 19:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Шальке» на выезде обыграл «Майнц»

В матче 25-го тура чемпионата Германии «Майнц» принимал на своём поле «Шальке-04». Встреча проходила на стадионе «Опель-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол во втором тайме этой встречи записал на свой счёт Зеад Колашинац. Боснийский защитник отличился на 50-й минуте с передачи Гвидо Бургшталлера.

«Шальке-04» (33 очка) располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «Майнц» (29) — на 12-й позиции.

19.03.2017 17:30 основной раунд: 25-й тур Opel Arena
Майнц 0:1 Шальке-04
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мартин Шмидт Маркус Вайнцирль
Голы
6 Сеад Колашинац (Г. Бургшталлер) 50′
Составы
Йонас Лессль 1
Джулио Донати 2
Даниэль Брозински 18
63′ Нико Бунгерт 26
Левин Озтунали 8
Андре Рамалью 22
Жан-Филипп Гбамен 25
Джон Кордоба 15
82′ Данни Латца 6
Йосинори Муто 9
25′ 61′ Самперио Бустара Хайро 17
Робин Куайсон 7
61′ Боян Кркич 10
Пабло Де Бласис 32
1 Ральф Ферманн
4 Бенедикт Хеведес
6 Сеад Колашинац
20 Тило Керер
24 Хольгер Бадштубер 69′
13 Эрик-Максим Шупо-Мотинг 90+4′
17 Бенжамен Стамбули
21 Алессандро Шепф 82′
7 Макс Майер 62′
18 Даниэль Калиджури
8 Леон Горецка 45′
10 Набиль Бенталеб
19 Гвидо Бургшталлер 83′ 28′
9 Франко Ди Санто
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
10 Угловые 4
10 Фолы 15
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Вольфганг Штарк (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шальке-04
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