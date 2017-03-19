«Шальке» на выезде обыграл «Майнц»

Единственный гол во втором тайме этой встречи записал на свой счёт Зеад Колашинац. Боснийский защитник отличился на 50-й минуте с передачи Гвидо Бургшталлера.



«Шальке-04» (33 очка) располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «Майнц» (29) — на 12-й позиции.