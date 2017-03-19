«Шальке» на выезде обыграл «Майнц»
В матче 25-го тура чемпионата Германии «Майнц» принимал на своём поле «Шальке-04». Встреча проходила на стадионе «Опель-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол во втором тайме этой встречи записал на свой счёт Зеад Колашинац. Боснийский защитник отличился на 50-й минуте с передачи Гвидо Бургшталлера.
«Шальке-04» (33 очка) располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «Майнц» (29) — на 12-й позиции.
Главные тренеры
|Мартин Шмидт
|Маркус Вайнцирль
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|5
|10
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Вольфганг Штарк (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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