Дубль Мбаппе помог «Монако» разгромить «Кан»
В матче 30-го тура чемпионата Франции «Кан» принимал на своём поле «Монако». Встреча проходила на стадионе «Мишель д`Орнано» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
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В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе, а ещё один мяч с пенальти провёл Фабиньо. 18-летний Мбаппе забил свой пятый гол в третьем мартовском матче Лиги 1.
«Монако» (71 очко) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Кан» (32) — на 16-й строчке.
Главные тренеры
|Патрис Гаранд
|Леонарду Жардим
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|16
|1
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|7
|8
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Антони Готье (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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