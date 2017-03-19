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19 марта 2017, 19:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Мбаппе помог «Монако» разгромить «Кан»

В матче 30-го тура чемпионата Франции «Кан» принимал на своём поле «Монако». Встреча проходила на стадионе «Мишель д`Орнано» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

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В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе, а ещё один мяч с пенальти провёл Фабиньо. 18-летний Мбаппе забил свой пятый гол в третьем мартовском матче Лиги 1.

«Монако» (71 очко) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Кан» (32) — на 16-й строчке.

19.03.2017 17:00 основной раунд: 30-й тур Michel d'Ornano
Кан 0:3 Монако
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Патрис Гаранд Леонарду Жардим
Голы
29 Кильян Мбаппе 13′
2 Фабинью 49′
29 Кильян Мбаппе 81′
Составы
Реми Веркутр 1
Аладдин Яхья 5
Сьям Бен Юссеф 13
Фредерик Гильбер 24
Венсан Бесса 11
Жордан Адеоти 18
Жюльен Фере 25
Ронни Роделен 12
Иван Сантини 26
38′ 67′ Дамьен Да Силва 28
Жан-Виктор Макенго 17
76′ Янн Карамо 7
Джефф Луи 14
1 Даниэль Субашич
2 Фабинью
5 Жемерсон
23 Бенжамен Менди
25 Камиль Глик
38 Альмами Туре
7 Набиль Дирар
8 Жоау Моутинью
27 Тома Лемар 82′
10 Бернарду Силва
29 Кильян Мбаппе 88′
33 Ирвин Кардона
18 Валер Жермен 79′
14 Темуе Бакайоко
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 16
1 Удары в створ 7
2 Угловые 7
8 Фолы 14
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Антони Готье (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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