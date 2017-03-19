Дубль Мбаппе помог «Монако» разгромить «Кан»

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В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе, а ещё один мяч с пенальти провёл Фабиньо. 18-летний Мбаппе забил свой пятый гол в третьем мартовском матче Лиги 1.



«Монако» (71 очко) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Кан» (32) — на 16-й строчке.