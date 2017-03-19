Гол Куадрадо принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»

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Единственный мяч на 7-й минуте забил Хуан Куадрадо. В первом тайме «старая синьора» из-за травмы потеряла Пауло Дибала. Лидирующий в таблице Серии A «Ювентус» опережает идущий вторым «Наполи» на 10 очков.



«Кальяри» и «Лацио» сыграли вничью со счётом 0:0, «Фиорентина» в гостях победила «Кротоне» (1:0), «Болонья» дома разгромила «Кьево» (4:1), а «Аталанта» — «Пескару» (3:0).