Гол Куадрадо принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
В матче 29-го тура итальянской Серии A «Ювентус» в гостях одержал победу с минимальным счётом над «Сампдорией», которая до сегодняшнего дня не проигрывала в семи матчах кряду.
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Единственный мяч на 7-й минуте забил Хуан Куадрадо. В первом тайме «старая синьора»
«Кальяри» и «Лацио» сыграли вничью со счётом 0:0, «Фиорентина» в гостях победила «Кротоне» (1:0), «Болонья» дома разгромила «Кьево» (4:1), а «Аталанта» — «Пескару» (3:0).
Главные тренеры
|Марко Джампаоло
|Массимилиано Аллегри
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|5
|2
|Угловые
|5
|6
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Паоло Тальявенто (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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