Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29131019/
19 марта 2017, 19:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Куадрадо принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»

В матче 29-го тура итальянской Серии A «Ювентус» в гостях одержал победу с минимальным счётом над «Сампдорией», которая до сегодняшнего дня не проигрывала в семи матчах кряду.

Гол Куадрадо принёс Ювентусу победу над Сампдорией - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Единственный мяч на 7-й минуте забил Хуан Куадрадо. В первом тайме «старая синьора» из-за травмы потеряла Пауло Дибала. Лидирующий в таблице Серии A «Ювентус» опережает идущий вторым «Наполи» на 10 очков.

«Кальяри» и «Лацио» сыграли вничью со счётом 0:0, «Фиорентина» в гостях победила «Кротоне» (1:0), «Болонья» дома разгромила «Кьево» (4:1), а «Аталанта» — «Пескару» (3:0).

19.03.2017 17:00 основной раунд: 29-й тур Luigi Ferraris
Сампдория 0:1 Ювентус
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Марко Джампаоло Массимилиано Аллегри
Голы
7 Хуан Куадрадо (К. Асамоа) 7′
Составы
Кристиан Пуджони 1
83′ Васко Реджини 19
Якопо Сала 22
Матиас Сильвестре 26
Милан Шкриньяр 37
Эдгар Баррето 8
Кароль Линетти 16
Луис Муриэль 9
Фабио Квальярелла 27
53′ Бруну Фернандеш 10
75′ Патрик Шик 14
Филип Джуричич 23
63′ Лукас Торрейра 34
Деннис Прат 18
1 Джанлуиджи Буффон
15 Андреа Барцальи
23 Дани Алвес 83′
24 Даниэле Ругани
5 Миралем Пьянич
6 Сами Хедира
22 Квадво Асамоа
17 Марио Манджукич
7 Хуан Куадрадо 73′
18 Марио Лемина
9 Гонсало Игуаин 85′
26 Штефан Лихтштайнер
21 Пауло Дибала 28′
20 Марко Пьяца
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
2 Угловые 5
6 Фолы 10
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Паоло Тальявенто (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Сампдория
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!