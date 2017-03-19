«Манчестер Юнайтед» стал первой командой, которой удалось одержать 600 побед в премьер-лиге
Победа над «Мидлсбро» (3:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии стала для «Манчестер Юнайтед» 600-й в
премьер-лиге. Ранее такое достижение не удавалось ни одной из команд турнира.
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Напомним, «Манчестер Юнайтед» вышел на пятое место в турнирной таблице. «Красные дьяволы» отстают от «Ливерпуля», занимающего четвертую строчку, на три очка.
|19.03.2017 15:00
|основной раунд: 29-й тур
|Riverside Stadium
|Мидлсбро
|1:3
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|6
|8
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Джон Мосс (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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