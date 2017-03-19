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19 марта 2017, 18:46 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» стал первой командой, которой удалось одержать 600 побед в премьер-лиге

Победа над «Мидлсбро» (3:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии стала для «Манчестер Юнайтед» 600-й в премьер-лиге. Ранее такое достижение не удавалось ни одной из команд турнира.

Победа над Мидлсбро (3:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии стала для Манчестер Юнайтед 600-й в <nobr>премьер-лиге.</nobr> Увеличить
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Напомним, «Манчестер Юнайтед» вышел на пятое место в турнирной таблице. «Красные дьяволы» отстают от «Ливерпуля», занимающего четвертую строчку, на три очка.

19.03.2017 15:00 основной раунд: 29-й тур Riverside Stadium
Мидлсбро 1:3 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Жозе Моуринью
Голы
77′ Рюди Гестед 29
27 Маруан Феллаини (Э. Янг) 30′
14 Джесси Лингард (Х. Мата) 62′
25 Антонио Валенсия 90+3′
Составы
Аррибас Виктор Вальдес 26
Фабиу да Силва 2
Бернардо Эспиноса 5
Бен Гибсон 6
Антонио Барраган 17
33′ Адам Клейтон 8
Мартен де Рон 14
Стюарт Даунинг 19
Альваро Негредо 10
67′ Грант Лидбиттер 7
Рюди Гестед 29
68′ Гастон Рамирес 21
Адама I Траоре 37
1 Давид де Хеа
3 Эрик Байи
4 Фил Джоунс 25′
12 Крис Смоллинг
25 Антонио Валенсия
16 Майкл Кэррик
18 Эшли Янг
27 Маруан Феллаини
8 Хуан Мануэль Мата 69′
5 Маркос Рохо
14 Джесси Лингард 80′
11 Антони Марсьяль
19 Маркус Рэшфорд 90′
36 Маттео Дармиан
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 6
8 Угловые 3
9 Фолы 8
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
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