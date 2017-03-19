Футболисты «Слуцка» выбили жодинское «Торпедо-БелАЗ» из розыгрыша Кубка Беларуси
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» не сумели выйти в полуфинал розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В ответном матче ¼ финала действующие обладатели трофея в Бобруйске уступили футболистам «Слуцка» 0:2 и завершили кубковый турнир. Первая встреча в Жодино завершилась победой торпедовцев со счетом 1:0.
Накануне первыми участниками полуфинальной стадии стали футболисты солигорского «Шахтера» и брестского «Динамо».
Последний полуфиналист кубкового розыгрыша определится сегодня после игры на «Борисов-Арене», в которой БАТЭ будет соперничать с «Минском». Их первый поединок закончился минимальной викторией борисовчан — 1:0.
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