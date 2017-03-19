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19 марта 2017, 18:29 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Футболисты «Слуцка» выбили жодинское «Торпедо-БелАЗ» из розыгрыша Кубка Беларуси

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» не сумели выйти в полуфинал розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ответном матче ¼ финала действующие обладатели трофея в Бобруйске уступили футболистам «Слуцка» 0:2 и завершили кубковый турнир. Первая встреча в Жодино завершилась победой торпедовцев со счетом 1:0.

Накануне первыми участниками полуфинальной стадии стали футболисты солигорского «Шахтера» и брестского «Динамо».

Последний полуфиналист кубкового розыгрыша определится сегодня после игры на «Борисов-Арене», в которой БАТЭ будет соперничать с «Минском». Их первый поединок закончился минимальной викторией борисовчан — 1:0.

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Футболисты БАТЭ в седьмой раз стали обладателями Суперкубка Беларуси

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победой борисовского БАТЭ завершился первый официальный матч нового футбольного сезона. В матче за Суперкубок 13-кратные чемпионы Беларуси победили обладателя Кубка страны жодинское «Торпедо-БелАЗ» со счетом 3:1, передает корреспондент БЕЛТА.
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