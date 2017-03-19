«Манчестер Юнайтед» победил «Мидлсбро» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 19 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Манчестер Юнайтед» нанесли поражение «Мидлсбро» в матче 29-го тура чемпионата Англии.
Игра, прошедшая в воскресенье в Мидлсбро, закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На голы Маруана Феллайни (30-я минута), Джесси Лингарда (62-я) и Антонио Валенсии (90-я) хозяева ответили точным ударом Руди Жестеда (77-я).
«МЮ» набрал 52 очка и поднялся пятое место в чемпионате. «Мидлсбро» с 22 баллами в активе находится в зоне вылета из
|19.03.2017 15:00
|основной раунд: 29-й тур
|Riverside Stadium
|Мидлсбро
|1:3
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|6
|8
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Джон Мосс (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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