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19 марта 2017, 17:10 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Манчестер Юнайтед» победил «Мидлсбро» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт. Футболисты «Манчестер Юнайтед» нанесли поражение «Мидлсбро» в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Игра, прошедшая в воскресенье в Мидлсбро, закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На голы Маруана Феллайни (30-я минута), Джесси Лингарда (62-я) и Антонио Валенсии (90-я) хозяева ответили точным ударом Руди Жестеда (77-я).

«МЮ» набрал 52 очка и поднялся пятое место в чемпионате. «Мидлсбро» с 22 баллами в активе находится в зоне вылета из премьер-лиги, занимая предпоследнюю, 19-ю позицию.

19.03.2017 15:00 основной раунд: 29-й тур Riverside Stadium
Мидлсбро 1:3 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Жозе Моуринью
Голы
77′ Рюди Гестед 29
27 Маруан Феллаини (Э. Янг) 30′
14 Джесси Лингард (Х. Мата) 62′
25 Антонио Валенсия 90+3′
Составы
Аррибас Виктор Вальдес 26
Фабиу да Силва 2
Бернардо Эспиноса 5
Бен Гибсон 6
Антонио Барраган 17
33′ Адам Клейтон 8
Мартен де Рон 14
Стюарт Даунинг 19
Альваро Негредо 10
67′ Грант Лидбиттер 7
Рюди Гестед 29
68′ Гастон Рамирес 21
Адама I Траоре 37
1 Давид де Хеа
3 Эрик Байи
4 Фил Джоунс 25′
12 Крис Смоллинг
25 Антонио Валенсия
16 Майкл Кэррик
18 Эшли Янг
27 Маруан Феллаини
8 Хуан Мануэль Мата 69′
5 Маркос Рохо
14 Джесси Лингард 80′
11 Антони Марсьяль
19 Маркус Рэшфорд 90′
36 Маттео Дармиан
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 6
8 Угловые 3
9 Фолы 8
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
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