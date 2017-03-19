«Манчестер Юнайтед» победил «Мидлсбро» в матче чемпионата Англии

Игра, прошедшая в воскресенье в Мидлсбро, закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На голы Маруана Феллайни (30-я минута), Джесси Лингарда (62-я) и Антонио Валенсии (90-я) хозяева ответили точным ударом Руди Жестеда (77-я).

«МЮ» набрал 52 очка и поднялся пятое место в чемпионате. «Мидлсбро» с 22 баллами в активе находится в зоне вылета из премьер-лиги, занимая предпоследнюю, 19-ю позицию.