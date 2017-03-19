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19 марта 2017, 17:02 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Наполи» на выезде обыграл «Эмполи» в 29-м туре чемпионата Италии

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт. Футболисты «Наполи» на выезде добились победы над «Эмполи» в 29-м туре чемпионата Италии.

Матч, прошедший в воскресенье в Эмполи, завершился победой «Наполи» со счетом 3:2. В составе неаполитанцев дубль оформил Лоренцо Инсинье (19-я и 38-я минуты), забивший второй гол с пенальти. Еще один мяч на счету Дриса Мертенса (24), который на 7-й минуте не смог реализовать удар с одиннадцатиметровой отметки. У «Эмполи» отличились Омар Эль-Каддури (70) и Массимо Маккароне (82, с пенальти).

«Наполи» набрал 63 очка после 29 туров и вышел на второе место, у идущей следом «Ромы» 62 балла и одна игра в запасе. «Эмполи» проиграл шестой матч подряд и с 22 очками идет на 17-м месте.

Следующий матч в чемпионате Италии «Наполи» проведет дома 2 апреля против «Ювентуса». «Эмполи» днем ранее сыграет на выезде с «Ромой».

19.03.2017 14:30 основной раунд: 29-й тур Carlo Castellani
Эмполи 2:3 Наполи
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Джованни Мартушелло Маурицио Сарри
Голы
70′ Омар Эль-Каддури 10
82′ Массимо Маккароне 7
24 Лоренцо Инсинье 19′
14 Дрис Мертенс 24′
24 Лоренцо Инсинье 38′
Нереализованные пенальти
14 Д. Мертенс 7′
Составы
Лукаш Скорупски 28
Венсан Лаурини 2
Джузеппе Беллуши 6
6′ Андреа Коста 15
Мануэль Паскуаль 21
Омар Эль-Каддури 10
Раде Крунич 33
Мам Тиам 27
64′ 70′ Ассан Диуссе 8
75′ Хосе Маури 5
86′ Даниэле Кроче 11
Федерико Димарко 4
67′ Мануэль Пуччарелли 20
Массимо Маккароне 7
25 Хосе Мануэль Пепе Рейна
2 Эльсеид Хюсай 79′
21 Влад Кирикеш
31 Фаузи Гулям
33 Рауль Альбиоль 83′
5 Маркес Лоурейру Аллан
17 Марек Хамшик
7 Хосе Кальехон 69′
8 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 62′ 32′
42 Амаду Диавара
14 Дрис Мертенс 83′
99 Аркадиуш Милик
24 Лоренцо Инсинье 77′
4 Эмануэле Джаккерини
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 6
2 Угловые 1
25 Фолы 16
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Антонио Дамато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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