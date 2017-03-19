«Наполи» на выезде обыграл «Эмполи» в 29-м туре чемпионата Италии

Матч, прошедший в воскресенье в Эмполи, завершился победой «Наполи» со счетом 3:2. В составе неаполитанцев дубль оформил Лоренцо Инсинье (19-я и 38-я минуты), забивший второй гол с пенальти. Еще один мяч на счету Дриса Мертенса (24), который на 7-й минуте не смог реализовать удар с одиннадцатиметровой отметки. У «Эмполи» отличились Омар Эль-Каддури (70) и Массимо Маккароне (82, с пенальти).

«Наполи» набрал 63 очка после 29 туров и вышел на второе место, у идущей следом «Ромы» 62 балла и одна игра в запасе. «Эмполи» проиграл шестой матч подряд и с 22 очками идет на 17-м месте.

Следующий матч в чемпионате Италии «Наполи» проведет дома 2 апреля против «Ювентуса». «Эмполи» днем ранее сыграет на выезде с «Ромой».