«Леганес» и «Малага» сыграли вничью в 28-м туре чемпионата Испании

Воскресная игра в Леганесе завершилась нулевой ничьей.

«Леганес» набрал 26 очков после 28 матчей и занимает 17-ю строчку в турнирной таблице. «Малага» с 27 баллами располагается строчкой выше.

Следующий матч «Леганес» проведет 1 апреля на выезде против клуба «Реал Сосьедад». «Малага» в этот же день примет мадридский «Атлетико».