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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29129994/
19 марта 2017, 17:11 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Леганес» и «Малага» сыграли вничью в 28-м туре чемпионата Испании

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт. Футболисты «Леганеса» на своем поле сыграли вничью с «Малагой» в матче 28-го тура чемпионата Испании.

Воскресная игра в Леганесе завершилась нулевой ничьей.

«Леганес» набрал 26 очков после 28 матчей и занимает 17-ю строчку в турнирной таблице. «Малага» с 27 баллами располагается строчкой выше.

Следующий матч «Леганес» проведет 1 апреля на выезде против клуба «Реал Сосьедад». «Малага» в этот же день примет мадридский «Атлетико».

19.03.2017 14:00 основной раунд: 28-й тур Estadio Municipal de Butarque
Леганес 0:0 Малага
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Асьер Гаритано Мичел
Составы
Эррерин Буисан Яго 13
29′ Унаи Бустинса 3
Мартин Мантовани 5
Диего Рико 15
Димитриос Сиовас 22
49′ Эрик Моран 12
60′ дель Мармоль Рубен Перес 21
Мигель Анхель Герреро 9
32′ 60′ Роберто Роман Тригеро Тито 2
Санчес Самуэль Гарсия 16
86′ Александр Шимановски 11
Дарвин Мачис 7
68′ Набиль Эль-Жар 25
Унаи Лопес 19
1 Идрисс Камени
5 Диего Льоренте
18 Роберто Росалес 34′
24 Луис Эрнандес
6 Игнасио Камачо
7 Перес Хуан Карлос
31 Пабло Форнальс
9 Диас де Оливейра Шарлес 59′
11 Гонсало Кастро 62′
21 Хони
25 Мартинес Хосе Родригес 86′
17 Сержиу Паулу Дуда
19 Сандро Рамирес 70′
20 Серхио Гонтан Кеко
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 1
6 Угловые 7
11 Фолы 16
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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