«Леганес» и «Малага» сыграли вничью в 28-м туре чемпионата Испании
МОСКВА, 19 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Леганеса» на своем поле сыграли вничью с «Малагой» в матче 28-го тура чемпионата Испании.
Воскресная игра в Леганесе завершилась нулевой ничьей.
«Леганес» набрал 26 очков после 28 матчей и занимает 17-ю строчку в турнирной таблице. «Малага» с 27 баллами располагается строчкой выше.
Следующий матч «Леганес» проведет 1 апреля на выезде против клуба «Реал Сосьедад». «Малага» в этот же день примет мадридский «Атлетико».
|19.03.2017 14:00
|основной раунд: 28-й тур
|Estadio Municipal de Butarque
Главные тренеры
|Асьер Гаритано
|Мичел
Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|1
|6
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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