Фанаты пытались напасть на судью после матча чемпионата Украины

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Арбитр встречи Александр Шандор назначил два пенальти в ворота «Вереса», на чьем поле проходила игра. В итоге «Колос» победил со счетом 3:2. После финального свистка фанаты пытались проникнуть в подтрибунное помещение. Органам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ.

В турнирной таблице первой лиги «Колос» занимает четвертое место, набрав в 21 матче 36 очков, «Верес» с 46 очками идет вторым.