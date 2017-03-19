Фанаты пытались напасть на судью после матча чемпионата Украины
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Болельщики предприняли попытку напасть на судью после окончания матча первой лиги чемпионата Украины по футболу между «Вересом» и «Колосом». Об этом сообщает телеканал «Футбол 24».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Арбитр встречи Александр Шандор назначил два пенальти в ворота «Вереса», на чьем поле проходила игра. В итоге «Колос» победил со счетом 3:2. После финального свистка фанаты пытались проникнуть в подтрибунное помещение. Органам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ.
В турнирной таблице первой лиги «Колос» занимает четвертое место, набрав в 21 матче 36 очков, «Верес» с 46 очками идет вторым.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter