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19 марта 2017, 15:41 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Фанаты пытались напасть на судью после матча чемпионата Украины

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Болельщики предприняли попытку напасть на судью после окончания матча первой лиги чемпионата Украины по футболу между «Вересом» и «Колосом». Об этом сообщает телеканал «Футбол 24».

<em>МОСКВА 19 марта. /ТАСС/.</em> Болельщики предприняли попытку напасть на судью после окончания матча первой лиги чемпионата Украины по футболу между <span class=error>Вересом</span> и Колосом. Об этом сообщает телеканал Футбол 24. Увеличить
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Арбитр встречи Александр Шандор назначил два пенальти в ворота «Вереса», на чьем поле проходила игра. В итоге «Колос» победил со счетом 3:2. После финального свистка фанаты пытались проникнуть в подтрибунное помещение. Органам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ.

В турнирной таблице первой лиги «Колос» занимает четвертое место, набрав в 21 матче 36 очков, «Верес» с 46 очками идет вторым.

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