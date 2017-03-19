Чемпионат Турции. «Генчлербирлиги» обыграл «Ризеспор», Политевич провел весь матч

Генчлербирлиги — Ризеспор — 1:0

Гол: 1:0 — Карабулут (52).

Белорусский защитник хозяев Сергей Политевич вышел на поле в стартовом составе и провел весь матч. В турнирной таблице «Генчлербирлиги» располагается на 10-м месте, отставая от зоны Лиги Европы на 12 очков.