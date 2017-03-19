Чемпионат Турции. «Генчлербирлиги» обыграл «Ризеспор», Политевич провел весь матч
В матче 25-го тура чемпионата Турции «Генчлербирлиги» на своем поле обыграл «Ризеспор» — 1:0.
Генчлербирлиги — Ризеспор — 1:0
Гол: 1:0 — Карабулут (52).
Белорусский защитник хозяев Сергей Политевич вышел на поле в стартовом составе и провел весь матч. В турнирной таблице «Генчлербирлиги» располагается на 10-м месте, отставая от зоны Лиги Европы на 12 очков.
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