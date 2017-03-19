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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29129730/
19 марта 2017, 15:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал Солт-Лейк», несмотря на гол Мовсисяна, проиграл «Лос-Анджелес Гэлакси»

В матче регулярного чемпионата MLS «Реал Солт-Лейк» на своём поле потерпел поражение со счётом 1:2 от «Лос-Анджелес Гэлакси».

На 18-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу бывшего нападающего «Спартака» Юры Мовсисяна. В конце первого тайма «Реал Солт-Лейк» остался вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Кайл Бекерман. Численным преимуществом гости воспользовались на 69-й минуте — счёт сравнял Дэвид Ромни. Победу «Лос-Анджелес Гэлакси» принёс Эммануэль Боатенг на 74-й минуте.
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