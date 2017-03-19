Отчет о матче Премьер-Лиги «Атырау» — «Иртыш» 0:1
В матче третьего тура
Премьер-Лиги «Атырау» дома уступил павлодарскому «Иртышу».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Атырау» — «Иртыш» 0:1 (0:0)
Голы: Родриго 88
Предупреждения: Коробов 20, Чичулин 50 — Ткачук 59, Есимов 64
«Атырау»: Пасеченко, Джокич, Двалишвили, Лобжанидзе, Саломов, Обшивач, Кайраллиев, Коробов, Маров (Нурыбеков 76), Хайруллин (к) (Ли 83), Чичулин
Резерв: Жомартов, Родич, Мажитов, Эсатов, Абдрахманов, Сулей, Тулиев
«Иртыш»: Лория (к), Фонсека (Джа Джедже 84), Нганбе (Фофана 75), Живкович, Родриго, Ткачук, Двали, Гетериев (Шабалин 90+1), Есимов, Воротников, Дарабаев
Резерв: Калмыков, Жумаскалиев, Чернышов, Калинин, Кислицын, Алиев
Судьи: Искаков, Аубакиров, Попов (все — Астана)
18 марта. Атырау. Стадион «Судоремонтник». 2 000 зрителей.
В матче третьего тура
Игра проходила в крайне сложных погодных условиях. Большую часть матча над полем шел мокрый снег, а температура воздуха была минусовой.
Первые минут встречи прошли в равной борьбе, но постепенно преимущество перешло к павлодарской команде. Сигналом к активным действиям послужил удар Бандо, мяч отскочил к нему после подачи с углового в исполнении Живковича — вратарь «Атырау» своих партнеров выручил. Спустя некоторое время Аслан Дарабаев решился на удар
«Иртыш» продолжил контролировать игру и делать акцент на стандартные положения. Очередная подача с углового в исполнении сербского защитника
Во второй половине отличный момент упустил Бандо: Живкович навесил с правого фланга, нападающий «Иртыша» нанес удар головой — мяч угодил в перекладину. Хозяева же делали акцент на контратаки, которые безуспешно пытались найти пути к воротам соперника, но трио защитников
После этой победы коллектив Димитара Димитрова делит вторую строчку турнирной таблицы с шымкентским «Ордабасы».