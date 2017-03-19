Оба бразильца пропустили матч прошлого тура с «Депортиво» (1:2). Неймар из-за мышечной травмы, а Рафинья в связи с гастроэнтеритом.



Пропустят матч защитники Жереми Матьё и Алейкс Видаль, полузащитник Арда Туран и вратарь Хорди Масип.

Матч «Барселона» — «Валенсия» состоится на стадионе «Камп Ноу» сегодня, 19 марта. Начало — в 22:45 мск.