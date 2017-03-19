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19 марта 2017, 14:56 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Томич вернется на поле через месяц

У сербского легионера «Атырау» диагностирована тяжелая травма голени с повреждением связок и костей левой стопы.

У сербского легионера <span class=error>Атырау</span> диагностирована тяжелая травма голени с повреждением связок и костей левой стопы. Увеличить
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Был наложен гипс, в иммобилизации которого игрок будет находиться еще около трех недель, говорит врач команды Вадим Иванов.

Напомним, что защитник футбольного клуба «Атырау» Вукашин Томич 12 марта в середине первого тайма гостевой игры против шымкентского «Ордабасы» при столкновении с соперником получил болезненный удар в области левой лодыжки, вследствие чего не смог продолжить игру и был заменен. Незамедлительно бригадой скорой помощи он доставлен в травмпункт городской больницы Шымкента для уточнения диагноза.

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