Томич вернется на поле через месяц
У сербского легионера «Атырау» диагностирована тяжелая травма голени с повреждением связок и костей левой стопы.
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Видимо, что-то случилось...
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Был наложен гипс, в иммобилизации которого игрок будет находиться еще около трех недель, говорит врач команды Вадим Иванов.
Напомним, что защитник футбольного клуба «Атырау» Вукашин Томич 12 марта в середине первого тайма гостевой игры против шымкентского «Ордабасы» при столкновении с соперником получил болезненный удар в области левой лодыжки, вследствие чего не смог продолжить игру и был заменен. Незамедлительно бригадой скорой помощи он доставлен в травмпункт городской больницы Шымкента для уточнения диагноза.
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