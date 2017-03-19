Томич вернется на поле через месяц

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Был наложен гипс, в иммобилизации которого игрок будет находиться еще около трех недель, говорит врач команды Вадим Иванов.



Напомним, что защитник футбольного клуба «Атырау» Вукашин Томич 12 марта в середине первого тайма гостевой игры против шымкентского «Ордабасы» при столкновении с соперником получил болезненный удар в области левой лодыжки, вследствие чего не смог продолжить игру и был заменен. Незамедлительно бригадой скорой помощи он доставлен в травмпункт городской больницы Шымкента для уточнения диагноза.