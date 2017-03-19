Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29129446/
19 марта 2017, 14:46 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Верратти выразил желание покинуть ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Отмечается, что итальянский футболист выразил желание покинуть парижский клуб по окончании сезона. 24-летний хавбек уже поручил своему агенту найти ему новую команду.

По информации источника, игрок тяжело переживает вылет клуба из Лиги чемпионов, а также недоволен появившейся во французских СМИ информацией о том, что перед ответным матчем с «Барселоной» он посещал ночной клуб.

Ранее сообщалось, что в услугах Вератти заинтересованы «Барселона», «Реал», «Ювентус» и «Интер». ПСЖ готов продать полузащитника за 80 миллионов евро.

ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»