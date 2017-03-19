Верратти выразил желание покинуть ПСЖ

Отмечается, что итальянский футболист выразил желание покинуть парижский клуб по окончании сезона. 24-летний хавбек уже поручил своему агенту найти ему новую команду.



По информации источника, игрок тяжело переживает вылет клуба из Лиги чемпионов, а также недоволен появившейся во французских СМИ информацией о том, что перед ответным матчем с «Барселоной» он посещал ночной клуб.



Ранее сообщалось, что в услугах Вератти заинтересованы «Барселона», «Реал», «Ювентус» и «Интер». ПСЖ готов продать полузащитника за 80 миллионов евро.