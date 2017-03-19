«Шахтер» — «Кайсар» 0:1 (0:1)

Голы: Аржанов 23

Предупреждения: Тажимбетов 9, Станоевич 70, Габышев 86 — Евстигнеев 80, Нтибазонкиза 90+1

«Шахтер»: Шацкий, Сзоке, Кадио, Айегбуси, Зошак (Омиртаев 56), Станоевич, Аллегриа (Хайруллин 34), Габышев, Скорых (Таттыбаев 70), Тажимбетов, Тарасов (к)

Резерв: Багинский, Орал, Васильев, Мангуткин, Ермеков, Алимбаев

«Кайсар»: Исламкулов, Аржанов (Жахаев 90+3), Граф, Камара, Курьор (Нтибазонкиза 63), Ламанж, Николич, Амирсеитов, Байжанов (к) (Мулдаров 86), Евстигнеев, Нарзилдаев

Резерв: Цирин, Алтаев, Алтынбеков, Горячий, Кукеев, Чуреев

Судьи: Чеховский (Астана), Ходин (Атырау), Панин (Костанай)

18 марта. Астана. Стадион «Астана Арена». 2 000 зрителей.



Карагандинский «Шахтер» в матче третьего тура Премьер-Лиги Казахстана уступил кызылординскому «Кайсару».



Стартовый отрезок матча прошел в спокойном ключе при равенстве сил. Весьма опасный момент имел Думан Нарзилдаев, пробивавший штрафной удар, но 10-й номер «Кайсара» послал мяч над перекладиной. Хороший шанс представился и Марко Станоевичу, но серб также пробил выше ворот. После сербский полузащитник исполнил удар со стандартного положения. Мяч попал в «стенку». На 23-й минуте игроки «Кайсара» перехватили мяч у карагандинцев и ринулись в контратаку, по итогу которой Володимир Аржанов открыл счет в матче. Голевой пас в свой актив записал Максат Байжанов. Следом соперники обменялись ударами из-за пределов штрафной. У «Кайсара» с игры пробивал Максат Байжанов, а у «горняков» дальний штрафной удар исполнил все тот же Марко Станоевич. В двух этих эпизодах голкиперы обеих команд сыграли на должном уровне.



Второй тайм у карагандинцев вышел более живым и интересным. «Шахтер» показал активный и комбинационный футбол. На 47-й минуте «горняки» развили неплохую атаку: Юлиус Сзоке вывел на ударную позицию сербского полузащитника Марко Станоевича. Серб пробил по воротам, но защитник гостей успел подставиться под мяч. «Кайсар» ответил контратакой. Нападающий Стефан Николич вышел на рандеву с Игорем Шацким. Карагандинский страж ворот отбил первый удар, а на добивании форвард из Черногории был не точен. Ближе к середине второй половины инициативу к своим ногам прибрали «горняки». Был близок к взятию ворот Михаил Габышев, но мяч прошел над перекладиной. После Марко Станоевич вновь пробивал издали — Марсель Исламкулов спас команду достав мяч кончиками перчаток. Через несколько минут опасный удар в падении через себя наносил Даурен Тажимбетов и опять мяч пролетел в паре сантиметров над перекладиной. Неплохо включился в игру вышедший на замену Оралхан Омиртаев. На 76-й минуте молодой нападающий «Шахтера» нанес дальний удар. Мяч, попав в защитника гостей, изменил свою траекторию и срикошетил в левый нижний угол ворот. Марсель Исламкулов снова спас своих одноклубников дотянувшись до «кожаного снаряда». Под занавес игры карагандинцы провели еще несколько атакующих действий, но счет на табло так и остался неизменным. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу кызылординского «Кайсара».