Алексей Еременко: Очень тяжелое чувство после игры, но надо подниматься и продолжать работать дальше

— Очень тяжелое чувство после игры, но надо подниматься и продолжать работать дальше. Сегодня все, что летело в их ворота — отбивалось. Наши ребята бились до конца, создавали моменты, но забить не получилось. Будем анализировать. Может быть, хорошо, что будет маленький перерыв, для того, чтобы собраться с мыслями, залечить травмы, отдохнуть и снова ринуться в бой.



— Как прокомментируете раннюю замену Алессио Аллегрии в первом тайме?

— Он не вошел в ритм игры. Такое бывает. Были частые необоснованные потери мяча. Я не хотел, чтобы это продолжалось дальше. Он просто не вошел в игру.



— В сборную Казахстана от «Шахтера» никто не вызван. Как вы планируете провести предстоящий двухнедельный перерыв? Отпустите команду на отдых?

— Запланирован перерыв и завтра все разъедутся на отдых. Соберемся 23-го марта, тогда будет первая тренировка. Надо прочистить мозги, длительный период мы были в Турции, приехав со сборов, начали базироваться и тренироваться в Астане. Сейчас нужно снять психологическое давление, ребята должны отдохнуть друг от друга и от меня. Потом вернуться с новыми силами. Умение отдыхать — это тоже искусство. Сейчас нельзя искать козла отпущения. Это моя вина. Может где-то не тот состав выбрал. Но ребята старались сегодня, создавали моменты и бились до конца. Претензий к ним не имею. В этот раз не повезло. Будем работать, чтобы повезло в следующий раз.