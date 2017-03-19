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19 марта 2017, 14:22 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Алексей Еременко: Очень тяжелое чувство после игры, но надо подниматься и продолжать работать дальше

Главный тренер карагандинского «Шахтера» Алексей Еременко прокомментировал матч Премьер-Лиги с кызылординским «Кайсаром» — 0:1.

Главный тренер карагандинского Шахтера Алексей <span class=error>Еременко</span> прокомментировал матч <nobr>Премьер-Лиги</nobr> с кызылординским <span class=error>Кайсаром</span> — 0:1. Увеличить
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— Очень тяжелое чувство после игры, но надо подниматься и продолжать работать дальше. Сегодня все, что летело в их ворота — отбивалось. Наши ребята бились до конца, создавали моменты, но забить не получилось. Будем анализировать. Может быть, хорошо, что будет маленький перерыв, для того, чтобы собраться с мыслями, залечить травмы, отдохнуть и снова ринуться в бой.

— Как прокомментируете раннюю замену Алессио Аллегрии в первом тайме?
— Он не вошел в ритм игры. Такое бывает. Были частые необоснованные потери мяча. Я не хотел, чтобы это продолжалось дальше. Он просто не вошел в игру.

— В сборную Казахстана от «Шахтера» никто не вызван. Как вы планируете провести предстоящий двухнедельный перерыв? Отпустите команду на отдых?
— Запланирован перерыв и завтра все разъедутся на отдых. Соберемся 23-го марта, тогда будет первая тренировка. Надо прочистить мозги, длительный период мы были в Турции, приехав со сборов, начали базироваться и тренироваться в Астане. Сейчас нужно снять психологическое давление, ребята должны отдохнуть друг от друга и от меня. Потом вернуться с новыми силами. Умение отдыхать — это тоже искусство. Сейчас нельзя искать козла отпущения. Это моя вина. Может где-то не тот состав выбрал. Но ребята старались сегодня, создавали моменты и бились до конца. Претензий к ним не имею. В этот раз не повезло. Будем работать, чтобы повезло в следующий раз.

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