Уйти нельзя остаться. Пять «за» и «против» отставки Арсена Венгера
Слухи об уходе Арсена Венгера из «Арсенала» всё больше похожи на правду. Рассматриваем по пять «за» и «против» отставки француза.
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«Арсенал» без Арсена Венгера представить сейчас так же сложно, как ещё несколько лет назад было тяжело вообразить себе «Манчестер Юнайтед» без Алекса Фергюсона. Но всё течёт, всё меняется и в мире футбола. Кажется, это последний сезон французского тренера во главе лондонских «канониров», с которыми он работает с 1996 года.
— Я уже знаю, что буду делать в будущем. Скоро вы всё узнаете. Очень скоро. Я не беспокоюсь по этому поводу. Сейчас у нас плохой период — такого мы не переживали лет 20. Мы проигрываем матч за матчем, и это меня волнует гораздо больше, чем моё будущее, — признался Венгер в субботу после поражения от «Вест Бромвича». Есть веские аргументы за и против его отставки.
ЗА ОТСТАВКУ ВЕНГЕРА
Отсутствие титулов
Самый убойный аргумент противников Венгера — отсутствие побед в чемпионате Англии. В последний раз «Арсенал» выигрывал
Регулярные вылеты в 1/8 финала Лиги чемпионов
К тому, что «Арсенал» Венгера никак не может вернуться на вершину английского футбола, добавляется бесславное выступление в Лиге чемпионов. Результаты «канониров» в главном еврокубке стали предсказуемыми до смеха сквозь слёзы. Семь лет подряд они вылетают на стадии 1/8 финала, причём в этом году проиграли «Баварии» с позорным общим счётом 2:10. От такой стабильности многих болельщиков уже просто тошнит. А ведь в 2006 году Венгер почти держал в руках Кубок чемпионов, когда его команда выигрывала в финале у «Барселоны» до 76-й минуты — 1:0, однако пропустила два гола за пять минут и потеряла трофей. В последние сезоны о финале ЛЧ остаётся только мечтать.
Конфликт с Санчесом
По информации английской прессы, у Венгера напряжённые отношения с лидером команды Алексисом Санчесом. Конфликт француза с чилийцем, скорее всего, приведёт к уходу игрока, если тренер останется в «Арсенале». Сообщалось о том, что представители «Ювентуса» уже контактировали с «канонирами» по поводу трансфера Санчеса и называли сумму в 30 млн евро за трансфер нападающего. Если эти слухи соответствуют действительности, то понятно, что у «Арсенала» будет больше шансов сохранить в составе чилийца в случае отставки Венгера.
Давление фанатов
Акции самых горячих поклонников «Арсенала», направленные против Венгера, становятся всё более шумными и массовыми. Противники французского специалиста делают максимум возможного, чтобы тренер махнул рукой на своё творение и ушёл в отставку. Вот и во время последнего матча с «Вест Бромвичем» над стадионом пролетел самолёт с баннером «Никакого контракта. Венгер — уходи». Правда, вскоре после этого в небе появился самолёт уже с баннером в поддержку Арсена. Выдерживать давление со стороны негативно настроенных фанатов и эффективно трудиться на фоне всё возрастающего напряжения очень сложно.
Возраст менеджера
Работа в состоянии постоянного стресса выхолащивает любого тренера, тем более человека, которому под семьдесят. Точнее, в октябре Арсену исполнится 68 лет. К этому возрасту многие успешные коллеги Венгера по профессии уже завершили свою деятельность, выкинули тетради с планшетами куда подальше и наслаждаются пенсией. Либо поменяли клуб на
ПРОТИВ ОТСТАВКИ ВЕНГЕРА
Ассоциация клуба с тренером
В современном футболе тренеры редко задерживаются надолго на одном месте. Лица мелькают, как в переходе метро, и болельщики зачастую не успевают даже привыкнуть к новому главному. Пример того же Фергюсона — приятное исключение, добрый пример. Здорово, когда сохраняются традиции в футболе, когда игроки и наставники ассоциируются с
Количество трофеев француза
Хотя «Арсенал» слишком долго не выигрывал
Сохранения стиля «Арсенала»
У команды Венгера все эти годы было своё лицо — симпатичное, живое, умное. Пусть атакующий, комбинационный стиль, который прививал французский тренер, отнюдь не каждый сезон дарил реальные плоды в виде прогресса команды и нужного результата, но болельщики «канониров» всегда «узнавали милого по походке». Не каждому придётся по душе, если «Арсенал» превратится вдруг в сухаря, выгнавшего из своего дома красивый футбол в угоду результату, особенно если результат при этом будет лишь
Финансовое положение
Без чемпионства в Англии и серьёзных успехов в Лиге чемпионов «Арсенал» всё равно остаётся одним из самых прибыльных клубов Европы. В рейтинге международной аудиторской компании Deloitte за минувший сезон лондонский клуб занимает седьмое место с прибылью порядка 468 млн евро, уступая лишь «МЮ», «Барселоне», «Реалу», «Баварии», «Ман Сити» и «ПСЖ». Здесь есть заслуга и Венгера, чьё влияние в «Арсенале» на многие процессы велико. Со сменой тренера ситуация для «канониров» может не улучшиться, а наоборот стать хуже не только на футбольном поле, но и за его пределами. Конечно же, боссы «Арсенала» учитывают все возможные риски, связанные с уходом француза.
Трудности с поиском замены
В случае отставки Венгера не
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