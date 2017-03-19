Уйти нельзя остаться. Пять «за» и «против» отставки Арсена Венгера

«Арсенал» без Арсена Венгера представить сейчас так же сложно, как ещё несколько лет назад было тяжело вообразить себе «Манчестер Юнайтед» без Алекса Фергюсона. Но всё течёт, всё меняется и в мире футбола. Кажется, это последний сезон французского тренера во главе лондонских «канониров», с которыми он работает с 1996 года.



— Я уже знаю, что буду делать в будущем. Скоро вы всё узнаете. Очень скоро. Я не беспокоюсь по этому поводу. Сейчас у нас плохой период — такого мы не переживали лет 20. Мы проигрываем матч за матчем, и это меня волнует гораздо больше, чем моё будущее, — признался Венгер в субботу после поражения от «Вест Бромвича». Есть веские аргументы за и против его отставки.

ЗА ОТСТАВКУ ВЕНГЕРА

Отсутствие титулов

Самый убойный аргумент противников Венгера — отсутствие побед в чемпионате Англии. В последний раз «Арсенал» выигрывал Премьер-Лигу под руководством француза в далеком 2004 году. С тех пор у «канониров» 12 лет без побед. За это время «Манчестер Юнайтед» взял золото пять раз, «Челси» — четыре, «Манчестер Сити» — два, и даже заштатный «Лестер» стал первым на зависть поклонникам «Арсенала». Любому терпению приходит конец. Давно истёк срок годности старых продуктов, которыми Венгер кормил публику, зарабатывая славу прекрасного шеф-повара, а теперь ему нечем утолить голод болельщиков.

Регулярные вылеты в 1/8 финала Лиги чемпионов

К тому, что «Арсенал» Венгера никак не может вернуться на вершину английского футбола, добавляется бесславное выступление в Лиге чемпионов. Результаты «канониров» в главном еврокубке стали предсказуемыми до смеха сквозь слёзы. Семь лет подряд они вылетают на стадии 1/8 финала, причём в этом году проиграли «Баварии» с позорным общим счётом 2:10. От такой стабильности многих болельщиков уже просто тошнит. А ведь в 2006 году Венгер почти держал в руках Кубок чемпионов, когда его команда выигрывала в финале у «Барселоны» до 76-й минуты — 1:0, однако пропустила два гола за пять минут и потеряла трофей. В последние сезоны о финале ЛЧ остаётся только мечтать.

Конфликт с Санчесом

По информации английской прессы, у Венгера напряжённые отношения с лидером команды Алексисом Санчесом. Конфликт француза с чилийцем, скорее всего, приведёт к уходу игрока, если тренер останется в «Арсенале». Сообщалось о том, что представители «Ювентуса» уже контактировали с «канонирами» по поводу трансфера Санчеса и называли сумму в 30 млн евро за трансфер нападающего. Если эти слухи соответствуют действительности, то понятно, что у «Арсенала» будет больше шансов сохранить в составе чилийца в случае отставки Венгера.



Давление фанатов

Акции самых горячих поклонников «Арсенала», направленные против Венгера, становятся всё более шумными и массовыми. Противники французского специалиста делают максимум возможного, чтобы тренер махнул рукой на своё творение и ушёл в отставку. Вот и во время последнего матча с «Вест Бромвичем» над стадионом пролетел самолёт с баннером «Никакого контракта. Венгер — уходи». Правда, вскоре после этого в небе появился самолёт уже с баннером в поддержку Арсена. Выдерживать давление со стороны негативно настроенных фанатов и эффективно трудиться на фоне всё возрастающего напряжения очень сложно.

Возраст менеджера

Работа в состоянии постоянного стресса выхолащивает любого тренера, тем более человека, которому под семьдесят. Точнее, в октябре Арсену исполнится 68 лет. К этому возрасту многие успешные коллеги Венгера по профессии уже завершили свою деятельность, выкинули тетради с планшетами куда подальше и наслаждаются пенсией. Либо поменяли клуб на какую-нибудь сборную. Можно, конечно, как Фергюсон дотянуть до 72 лет, после чего уйти на покой, но для этого нужно чаще подзаряжать организм большими победами. У менеджера «Арсенала» их давно нет.

ПРОТИВ ОТСТАВКИ ВЕНГЕРА

Ассоциация клуба с тренером

В современном футболе тренеры редко задерживаются надолго на одном месте. Лица мелькают, как в переходе метро, и болельщики зачастую не успевают даже привыкнуть к новому главному. Пример того же Фергюсона — приятное исключение, добрый пример. Здорово, когда сохраняются традиции в футболе, когда игроки и наставники ассоциируются с каким-то клубом. Венгер не покинул «Арсенал» в самые успешные для себя годы, имея выгодные предложения от других клубов, так что он-то точно заслужил безграничное доверие. Этот фактор важен для тех болельщиков, которые поддерживают своего «вечного» коуча.

Количество трофеев француза

Хотя «Арсенал» слишком долго не выигрывал Премьер-Лигу, у Венгера скопилась богатая коллекция трофеев за время работы с лондонской командой. Его команда трижды становилась чемпионом Англии, по шесть раз завоёвывала Кубок и Суперкубок страны. Причём четыре кубковых трофея получены за последние три года. Венгеру удалось практически уникальное достижение: «Арсенал» прошёл в АПЛ золотой сезон-2003/04 без единого поражения! Всё это наводит на мысли о том, что француз, возможно, выжимает из имеющегося состава сто процентов, а на большее игроки просто не способны.

Сохранения стиля «Арсенала»

У команды Венгера все эти годы было своё лицо — симпатичное, живое, умное. Пусть атакующий, комбинационный стиль, который прививал французский тренер, отнюдь не каждый сезон дарил реальные плоды в виде прогресса команды и нужного результата, но болельщики «канониров» всегда «узнавали милого по походке». Не каждому придётся по душе, если «Арсенал» превратится вдруг в сухаря, выгнавшего из своего дома красивый футбол в угоду результату, особенно если результат при этом будет лишь чуть-чуть лучше — не золото АПЛ и не финал Лиги чемпионов. Стиль «Арсенала» тоже ценен, как часть философии и традиций клуба. Он существует благодаря Венгеру.

Финансовое положение

Без чемпионства в Англии и серьёзных успехов в Лиге чемпионов «Арсенал» всё равно остаётся одним из самых прибыльных клубов Европы. В рейтинге международной аудиторской компании Deloitte за минувший сезон лондонский клуб занимает седьмое место с прибылью порядка 468 млн евро, уступая лишь «МЮ», «Барселоне», «Реалу», «Баварии», «Ман Сити» и «ПСЖ». Здесь есть заслуга и Венгера, чьё влияние в «Арсенале» на многие процессы велико. Со сменой тренера ситуация для «канониров» может не улучшиться, а наоборот стать хуже не только на футбольном поле, но и за его пределами. Конечно же, боссы «Арсенала» учитывают все возможные риски, связанные с уходом француза.