В Мозамбике 19-летний футболист стал жертвой крокодила

Жертвой крокодила стал Эстевао Альберто Жино, который выступал за любительский клуб «Атлетико Минейро де Тете».



19-летний футболист подвергся нападению крокодила, когда он бежал по берегу реки Замбези.

«Крокодил внезапно вышел из воды и схватил Эстевао за талию, после чего побежал обратно в воду. Его друзья очень испугались, они слышали крики, но ничего не могли поделать. Крокодил был пятиметровый», — приводит слова тренера команды Эди Карвальо 101 Great Goals со ссылкой на O Tempo.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Footballer killed by a crocodile in Mozambique <a href="https://t.co/pIGxhR1Qfu">https://t.co/pIGxhR1Qfu</a> <a href="https://t.co/NlEck0PlN0">pic.twitter.com/NlEck0PlN0</a></p>— 101 Great Goals (@101greatgoals) <a href="https://twitter.com/101greatgoals/status/843401078976790528">19 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>