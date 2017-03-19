В Мозамбике 19-летний футболист стал жертвой крокодила
Трагическая история произошла в Мозамбике, где несколько дней назад погиб футболист, ставший жертвой крокодила.
Жертвой крокодила стал Эстевао Альберто Жино, который выступал за любительский клуб «Атлетико Минейро де Тете».
19-летний футболист подвергся нападению крокодила, когда он бежал по берегу реки Замбези.
«Крокодил внезапно вышел из воды и схватил Эстевао за талию, после чего побежал обратно в воду. Его друзья очень испугались, они слышали крики, но ничего не могли поделать. Крокодил был пятиметровый», — приводит слова тренера команды Эди Карвальо 101 Great Goals со ссылкой на O Tempo.
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