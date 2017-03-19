«Окжетпес» получил выходные
После матча против «Тобола», в котором «Окжетпес» одержал победу со счетом 1:0, синегорцы во время паузы, связанной с матчами национальной сборной, получили несколько дней отдыха и разъехались по домам.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
25-го марта команда вновь соберётся в Астане, где начнет подготовку к выездному матчу против шымкентского «Ордабасы».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter