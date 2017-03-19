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19 марта 2017, 13:52 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Окжетпес» получил выходные

После матча против «Тобола», в котором «Окжетпес» одержал победу со счетом 1:0, синегорцы во время паузы, связанной с матчами национальной сборной, получили несколько дней отдыха и разъехались по домам.

После матча против Тобола в котором Окжетпес одержал победу со счетом 1:0 <span class=error>синегорцы</span> во время паузы связанной с матчами национальной сборной получили несколько дней отдыха и разъехались по домам. Увеличить
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25-го марта команда вновь соберётся в Астане, где начнет подготовку к выездному матчу против шымкентского «Ордабасы».

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