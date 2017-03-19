Герой футбольного дня. Леонид Кучук

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«Все, в принципе, движется вперед, все развивается. И не надо унижать свой чемпионат. Он — хороший, чемпионат Украины, поверьте мне»….

Леонид Кучук, главный тренер «Стали».

Эти слова способны вдохновлять. Мы привыкли жить в негативе. Говорить только о проблемах, не замечать успехов и достижений, позиционировать себя жертвами. Но на ситуацию можно взглянуть и под другим углом. Пусть трудно — но это путь к закалке. Если мы переживем этот период, то в будущем станем только сильнее.

Конечно, чемпионату Украины не хватает самобытных команд. Но это проблема, которую можно решить. Можно решить вполне доступными, земными методами. Командами должны управлять самодостаточные и обученные наставники. И тогда даже без легионеров, даже без безумных денежных вливаний наш чемпионат заиграет красками борьбы и напряжения.

«Сталь» достаточно неожиданно уволила Мазяра, после чего для каменчан начался период тренерских конвульсий. Эрик ван дер Мейер, а затем и Якоб Гаал (бывший помощник ван дер Мейера) были пассажирами откровенно случайными в украинском футболе. Ничего нового они не давали, никакой изюминки (которой от легионеров не просто ждут, а требуют) не вносили. Более того, за «Сталь» было даже тревожно. В команду под руководство сомнительной квалификации тренеров приходили сомнительной квалификации легионеры. Ситуация напоминала ту, которая происходила вокруг, в частности, покойного ныне донецкого «Металлурга».

Но, благо, каменчане вовремя спохватились. Этой зимой именно «Сталь» осуществила самый громкий, не побоимся этого слова, трансфер. Команду возглавил Леонид Кучук, известный своей качественной работой в киевском «Арсенале» и чемпионате России. Единственное, о чем можно сожалеть сейчас — это о потерянном времени. Кучук пришел и со старта одержал три победы и одну ничью в четырех поединках. Три из этих поединков были против претендентов на место в Лиге Европы.

В контексте «Стали» уместно говорить о несовершенстве нынешнего формата чемпионата Украины. Будь формула стандартной, каменчане, вероятно, сумели бы побороться за пятерку. Леонид Кучук цеплялся бы за свои шансы и попытался бы исправить те ошибки дельцов-предшественников, которые не позволили команде избавиться от статуса аутсайдера. Но имеем то, что имеем. «Сталь» должна спокойно доиграть этот чемпионат, завершая процесс построения команды Леонида Кучука. Команды, которая в следующем сезоне попыталась бы замахнуться на что-то существенное.

Впрочем, если с Кучуком есть уверенность на поле, то с менеджерами «Стали» нет ее в кулуарах. Каменчанам важно уберечься от финансовых проблем и создать нормальные, здоровые условия для работы тренерского штаба. Не хотелось бы, чтобы Кучук оказался заложником финансовых проблем клуба. В конце концов, не хотелось бы, чтобы украинский чемпионат потерял такого специалиста. Не то время, чтобы разбрасываться ценными кадрами.