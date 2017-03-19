Игрок «Реала» признался в даче взятки ради получения водительских прав

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Футболист отметил, что знал ответы только на половину вопросов, однако экзаменатор подсказывал ему с помощью жестов.

Перешедший из лиссабонской «Бенфики» в «Реал» защитник не хотел сдавать экзамен в Мадриде, а из-за плотного тренировочного графика частые поездки в Португалию были невозможны, поэтому Коэнтрау решил ускорить процесс и заплатить.

Суд обязал спортсмена выплатить три тысячи евро в фонд борьбы с голодом.