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19 марта 2017, 13:38 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Игрок «Реала» признался в даче взятки ради получения водительских прав

Защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау в суде португальского города Брага признался, что в 2012 году дал взятку в размере четырех тысяч евро, чтобы сдать теоретический экзамен на водительские права. Об этом сообщает O Jogo.

Защитник мадридского Реала <span class=error>Фабиу</span> <span class=error>Коэнтрау</span> в суде португальского города Брага признался что в 2012 году дал взятку в размере четырех тысяч евро чтобы сдать теоретический экзамен на водительские права. Об этом сообщает O <span class=error>Jogo</span>. Увеличить
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Футболист отметил, что знал ответы только на половину вопросов, однако экзаменатор подсказывал ему с помощью жестов.

Перешедший из лиссабонской «Бенфики» в «Реал» защитник не хотел сдавать экзамен в Мадриде, а из-за плотного тренировочного графика частые поездки в Португалию были невозможны, поэтому Коэнтрау решил ускорить процесс и заплатить.

Суд обязал спортсмена выплатить три тысячи евро в фонд борьбы с голодом.

Португалец перешел в «Реал» в июле 2011 года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Вместе с испанской командой защитник стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. На его счету 51 матч в составе национальной сборной, в котором он забил пять мячей. На победном для португальцев чемпионате Европы 2016 года Коэнтрау не сыграл из-за травмы бедра.

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