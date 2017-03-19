Шитов — лучший игрок матча «Астана» — «Акжайык» по версии Instat
В рамках третьего тура
Премьер-Лиги «Астана» на своем поле обыграла «Акжайык» со счетом 3:1.
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Лучшим игроком этого матча по показателю Instat Index стал защитник Игорь Шитов, который в этой встречи на свой счет записал первую результативную передачу за время выступления за «Астану». Помимо этого Шитов стал лучшим в игре по количеству отборов и перехватов.
Второе место по показателю Instat Index, который включает в себя все статистические данные футболистов, занял еще один защитник — Дмитрий Шомко, что в очередной раз доказывает активность флангов столичной команды. Дмитрий стал лидером команды по проценту выигранных единоборств.
Ну и тройку сильнейших замкнул автор еще одной результативной передачи в этом матче Юрий Логвиненко. Помимо отменной передачи на Аздрена Ллуллаку Юрий отметился наибольшим количеством выигранных единоборств на втором этаже.
Показатель Шитова, Шомко и Логвиненко равен 266, 243 и 236 соответственно.
Лучшим в составе гостей по этому показателю стал Предраг Говедарица, чей показатель равен 206.
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