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Лучшим игроком этого матча по показателю Instat Index стал защитник Игорь Шитов, который в этой встречи на свой счет записал первую результативную передачу за время выступления за «Астану». Помимо этого Шитов стал лучшим в игре по количеству отборов и перехватов.

Второе место по показателю Instat Index, который включает в себя все статистические данные футболистов, занял еще один защитник — Дмитрий Шомко, что в очередной раз доказывает активность флангов столичной команды. Дмитрий стал лидером команды по проценту выигранных единоборств.

Ну и тройку сильнейших замкнул автор еще одной результативной передачи в этом матче Юрий Логвиненко. Помимо отменной передачи на Аздрена Ллуллаку Юрий отметился наибольшим количеством выигранных единоборств на втором этаже.

Показатель Шитова, Шомко и Логвиненко равен 266, 243 и 236 соответственно.

Лучшим в составе гостей по этому показателю стал Предраг Говедарица, чей показатель равен 206.