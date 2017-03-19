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19 марта 2017, 13:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Шитов — лучший игрок матча «Астана» — «Акжайык» по версии Instat

В рамках третьего тура Премьер-Лиги «Астана» на своем поле обыграла «Акжайык» со счетом 3:1.

В рамках третьего тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> <span class=error>Астана</span> на своем поле обыграла Акжайык со счетом 3:1. Увеличить
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Лучшим игроком этого матча по показателю Instat Index стал защитник Игорь Шитов, который в этой встречи на свой счет записал первую результативную передачу за время выступления за «Астану». Помимо этого Шитов стал лучшим в игре по количеству отборов и перехватов.

Второе место по показателю Instat Index, который включает в себя все статистические данные футболистов, занял еще один защитник — Дмитрий Шомко, что в очередной раз доказывает активность флангов столичной команды. Дмитрий стал лидером команды по проценту выигранных единоборств.

Ну и тройку сильнейших замкнул автор еще одной результативной передачи в этом матче Юрий Логвиненко. Помимо отменной передачи на Аздрена Ллуллаку Юрий отметился наибольшим количеством выигранных единоборств на втором этаже.

Показатель Шитова, Шомко и Логвиненко равен 266, 243 и 236 соответственно.

Лучшим в составе гостей по этому показателю стал Предраг Говедарица, чей показатель равен 206.

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