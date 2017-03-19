Чезаре Пранделли: «Лестер» приглашал меня, но я отказался, увидев, что они сделали с Раньери

«Тут легко сделать определённые выводы. Нельзя так провалиться за считанные месяцы. Очевидно, что команда перестала выкладываться, хотя состав почти сохранился. В этом явно не только вина тренера. Но вся ответственность была возложена именно на него. Они потом звали меня. Но я не вижу смысла идти в “Лестер” после того, что они сделали с Раньери. Вообще не вижу», — приводит слова Пранделли SFR Sport.

Напомним, что Раньери был уволен после неудовлетворительных результатов команды. Владельцы клуба решили пойти на расторжение контракта с итальянским тренером, несмотря на то, что в прошлом сезоне «Лестер» сенсационно выиграл английскую премьер-лигу.