Стефано Пиоли: Mесто в зоне Лиги Чемпионов отдалилось от нас

— Ничья — результат хорошей игры «Торино» или отсутствия яркости «Интера»?

— Думаю, что оба варианта верны. Мы играли против очень атакующей команды и довольно поздно должным образом вошли в эту игру. У нас было много ошибок при выходе из обороны, и это не позволяло нам остро атаковать. К сожалению, мы также запороли немало моментов, но, в целом, «Интер» провел хороший поединок. Мы хотели выиграть, но не смогли этого сделать.



— Вы согласны, что эта ничья сродни поражению?

— Перед нашей командой стоит грандиозная цель — оказаться в тройке по итогам чемпионата. Это важно понимать, и для этого нужно в таких матчах демонстрировать все, на что ты способен. А когда ты допускаешь определенные ошибки, то это означает, что уровень внимания не максимален. Жаль, ведь мы многое создали, но не смогли реализовать свои подходы.



— Теперь Лига Чемпионов отдалилась?

— Думаю да, ведь те команды, которые идут впереди, очень сильны и постоянно побеждают. Сейчас нам нужно восстановить энергию после сложного периода, в течение которого я ожидал чего-то большего. После паузы в чемпионате мы должны как можно лучше подготовиться к финальному штурму, выиграть максимальное количество матчей, а потом подведем итоги. В этот раз было непросто, но у нас были возможности, чтобы одолеть «Торино».



— Обязанность побеждать добавляет давления и становится причиной ошибок?

— Думаю, что мы допускали много ошибок в ключевых передачах. Огрехов в фазе построения атак было много. Если ты идешь большими силами в атаку, а потом теряешь мяч, то не думаю, что тут проблема в давлении, а некоторой неточности. Тот, кто идет в атаку, всегда рискует пропустить контрвыпад. В этот раз мы не можем быть удовлетворенными, но нужно продолжать двигаться вперед. Я не обеспокоен своим будущем, а наслаждаюсь текущим моментом. Я доволен проделанной работой, но итоги будем подводить в конце. В этот раз мы упустили отличный шанс набрать очки.