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19 марта 2017, 13:24 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Товарищеский матч. «Днепр» обыграл «Белшину»

Могилевский «Днепр» в гостевом товарищеском матче обыграл бобруйскую «Белшину» (Д2) — 2:0.

Могилевский Днепр в гостевом товарищеском матче обыграл бобруйскую <span class=error>Белшину</span> (Д2) — 2:0. Увеличить
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БЕЛШИНА (Д2) — ДНЕПР — 0:2
ДНЕПР: Копанцов — Зыль, Шепелев (Гевлич, 65), игрок на просмотре, Левицкий (Терещенко, 65) — Башлай (Рудюк, 63), Бордуков — Рыбаков (Хотов, 75), Чумак (Павлов, 67), Юрченко (Кики, 63) — Сазанков (Шрамченко, 46).
ГОЛЫ: 0:1 — Чумак (18). 0:2 — Шрамченко (51).

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