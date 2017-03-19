Товарищеский матч. «Днепр» обыграл «Белшину»

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Трехкратному чемпиону мира по хоккею и обладателю Кубка Стэнли в составе «Детройта» Владимиру Константинову в воскресенье исполняется 50 лет. Карьера Константинова прервалась 20 лет назад после автокатастрофы, в которой также пострадали его партнер по «Детройту» Вячеслав Фетисов и массажист Сергей Мнацаканов.