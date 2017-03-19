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19 марта 2017, 12:53 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Мауро Каморанези: В 2005-м году «Ювентус» хотел купить Месси

Экс-хавбек сборной Италии поделился интересными сведениями об лидере «Барселоны».

<nobr>Экс-хавбек</nobr> сборной Италии поделился интересными сведениями об лидере Барселоны. Увеличить
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«Уже в 2005-м году Капелло увидел потенциал Месси. Но «Ювентусу» не удалось его подписать. Фабио называл Лионеля особенным и говорит, что он станет одним из лучших игроков мира. Но он считал, что нужно немного подождать, чтобы Месси был готов к уровню Серии А. Думаю, с Месси мы бы выиграли Лигу чемпионов, — рассказал Каморанези для Goal.

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