Мауро Каморанези: В 2005-м году «Ювентус» хотел купить Месси
Экс-хавбек сборной Италии поделился интересными сведениями об лидере «Барселоны».
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«Уже в 2005-м году Капелло увидел потенциал Месси. Но «Ювентусу» не удалось его подписать. Фабио называл Лионеля особенным и говорит, что он станет одним из лучших игроков мира. Но он считал, что нужно немного подождать, чтобы Месси был готов к уровню Серии А. Думаю, с Месси мы бы выиграли Лигу чемпионов, — рассказал Каморанези для Goal.
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