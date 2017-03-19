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19 марта 2017, 12:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» достиг предварительной договорённости с хавбеком «Севильи» Н’Зонзи

Полузащитник Стивен Н’Зонзи может стать игроком «Ювентуса».

Туринский клуб достиг с французским футболистом предварительной договорённости о его переходе грядущим летом, утверждает испанский интернет-портал AS.

28-летний футболист в январе продлил контракт с «Севильей» до лета 2020 года. Сумма отступных в его контракте составляет € 40 млн.

В «Севилье» Н’Зонзи играет с лета 2015 года, куда перебрался из «Сток Сити». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 24 матчах чемпионата Испании и забил два гола.

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