«Ювентус» достиг предварительной договорённости с хавбеком «Севильи» Н’Зонзи

Туринский клуб достиг с французским футболистом предварительной договорённости о его переходе грядущим летом, утверждает испанский интернет-портал AS.



28-летний футболист в январе продлил контракт с «Севильей» до лета 2020 года. Сумма отступных в его контракте составляет € 40 млн.



В «Севилье» Н’Зонзи играет с лета 2015 года, куда перебрался из «Сток Сити». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 24 матчах чемпионата Испании и забил два гола.