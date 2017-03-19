«Ювентус» достиг предварительной договорённости с хавбеком «Севильи» Н’Зонзи
Полузащитник Стивен Н’Зонзи может стать игроком «Ювентуса».
Туринский клуб достиг с французским футболистом предварительной договорённости о его переходе грядущим летом, утверждает испанский
28-летний футболист в январе продлил контракт с «Севильей» до лета 2020 года. Сумма отступных в его контракте составляет € 40 млн.
В «Севилье» Н’Зонзи играет с лета 2015 года, куда перебрался из «Сток Сити». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 24 матчах чемпионата Испании и забил два гола.
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