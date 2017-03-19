Иван Караджов будет зарабатывать в «Шахтере» в семь раз больше по сравнению со своим предыдущим клубом
Голкипер солигорского «Шахтера» Иван Караджов будет зарабатывать в Беларуси в семь раз больше по сравнению со своим предыдущим клубом — болгарской «Вереей».
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«Верея» помогла мне возродить свою карьеру. Хочу поблагодарить президента клуба и тренерский штаб. В футболе ваш труд возвращается. Впервые я уезжаю за границу. Надеюсь показать хорошую игру в «Шахтере». Трансфер стал совершенно неожиданным. После матча с «Локомотивом» из Пловдива, мне позвонили и рассказали о предложении из Беларуси. Я ответил, что хотел бы поговорить с тренерами, потому что они полагаются на меня, и я не могу предать их, ведь «Верея» однажды протягивала мне руку помощи. Но предложение очень хорошее, — как передает by.tribuna.com со ссылкой на football24.bg, сказал Караджов.
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