Не в лад, невпопад

Минувший тур, как известно, был разделен на две части. В пятницу играли две сильнейшие команда страны по итогам прошлого сезона. Однако выступили они не одинаково удачно.



«Астана», проводившая первый в этом сезоне официальный поединок в столице, не имела особых проблем в поединке с «Акжайыком». Уже в дебюте матча дважды успешно торпедировав ворота уральцев, в дальнейшем действующий чемпион Казахстана имел возможность играть по счету, чем с успехом и пользовался. Столичная дружина показала, что постепенно вкатывается в сезон и уже очень скоро будет представлять собой весьма грозную силу. Гости делали, что могли, однако уровень оппонентов на «Астана Арене» был в этот день слишком разным.



То же самое можно было сказать и о споривших за победу в Таразе командах. «Кайрат» сегодня, конечно, намного выше классом, чем возвращенная из Первой лиги незадолго до старта турнира КПЛ команда, однако реализовать свой недюжинный потенциал алматинцы в этом матче так и не сумели. Что-что, а научить разрушать своих подопечных Ваит Талгаев умеет… Более того, — будь порасторопнее в одном из эпизодов Жакып Кожамберды, кайратовцы могли бы отбыть из Тараза с пустыми руками. Но с атакой чужих ворот у хозяев поля сейчас дела обстоят явно хуже, чем с обороной собственных.



Удивительно, но в субботу все поединки тура завершились одинаково: со счетом 1:0. Причем три из них — в пользу гостей.



Продолжает свою более чем уверенную поступь в Премьер-Лиге отдохнувший от этого соревнования дивизионом ниже «Кайсар». На этот раз жертвой «волков» стал в Астане «Шахтер». Карагандинцы продолжили уверенно гнуть свою линию, не поражая ворота соперников уже, создается порой впечатление, чисто из принципа. Кайсаровцы забили лишь однажды, показательно легко преодолев сопротивление защитной линии горняков, и этого оказалось более чем достаточно для внесения в свою турнирную копилку очередных трех баллов. Кызылорда пока идет в КПЛ-2017 без потерь.



Очень нужную для себя победу одержал в Актобе «Ордабасы». После игры наставник хозяев поля сетовал на травмы легионеров, и это было очень удивительно слушать, учитывая, что именно подверженных травмам иностранцев и подбирала весьма старательно в состав актюбинцев хваленая «селекционная служба» украинского специалиста в минувшее межсезонье. Гол в начале этого поединка Танат Нусербаев, конечно, забил мастерски — если не учитывать того, что оборона хозяев поля изо всех сил, казалось, пыталась ему в том эпизоде помочь. У такого «Актобе», какой местная команда предстала в субботу перед собственными поклонниками, шансов взять очки в данном матче не было. Давление же на главного судьи этого матча со стороны игроков местной дружины должно быть отмечено отдельно.



В концовке встречи сумел-таки склонить чашу весов в свою пользу в атырауском матче «Иртыш». Сложно сказать, на что рассчитывают в нефтяной столице страны, если в своей нынешней ситуации «Атырау» еще и дома станет проигрывать… Уступили хозяева поля павлодарцам вполне по делу, а потому ссылки на отсутствие фарта здесь неуместны. Похоже, в клубе никак не осознают, что, вообще, происходит.



На своем номинально газоне «Астана Арены» «Окжетпес» сумел взять верх над «Тоболом». Встреча проходила в достаточно упорной позиционной борьбе, большей частью — в середине поля, но когда подвернулся момент, кокшетауцы его уверенно реализовали, причем, как это смотрелось со стороны, — демонстративно легко. Костанайцы же претворить в забитые мячи свои полумоменты так и не сумели. Не забиваешь — нет смысла рассчитывать на победу. А в данном конкретном случае — даже и на ничью.



Такой вот получился тур, где в одном матче «Астана» — «Акжайык» было забито столько же мячей, сколько во всех остальных пяти. Будем продолжать наблюдать за развитием событий в соревновании.