Восточные церемонии. Сделка Берлускони с китайскими инвесторами может сорваться
«Советский спорт» уже рассказывал о затянувшейся сделке между семьей Сильвио Берлускони и китайским консорциумом, к которому должны перейти акции итальянского «Милана».
Сделка должна была завершиться в начале марта. На какой стадии она находится сегодня?
Консорциум китайских инвесторов «Sino-Europe», ведущий переговоры о покупке контрольного пакета акций (99,93%) клуба Серии А «Милан» у семьи Сильвио Берлускони, неожиданно заявил, что остался без поддержки государственных структур.
Компания «Haixia Capital Management» отказалась от дальнейшего финансирования сделки
«Fininvest», компания Берлускони, выпустила
Напомним, что представители «Sino-Europe» достигли соглашения о приобретении «Милана за 520 миллионов евро еще в августе прошлого года, договорившись о переводе суммы несколькими траншами.
Берлускони уже получил два депозита по 100 миллионов евро. Третий перевод пока не был осуществлен. Сделка была отложена на месяц.
Китайские инвесторы чрезвычайно внимательно следят за ситуацией на мировом футбольном рынке. По мнению экспертов, после 2018 года возможен серьезный приток китайских инвестиций в российский футбол.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter