Восточные церемонии. Сделка Берлускони с китайскими инвесторами может сорваться

Сделка должна была завершиться в начале марта. На какой стадии она находится сегодня?

Консорциум китайских инвесторов «Sino-Europe», ведущий переговоры о покупке контрольного пакета акций (99,93%) клуба Серии А «Милан» у семьи Сильвио Берлускони, неожиданно заявил, что остался без поддержки государственных структур.

Компания «Haixia Capital Management» отказалась от дальнейшего финансирования сделки из-за того, что правительство Китая критически высказалось об участии местных предпринимателей в зарубежных спортивных проектах. Не будем заниматься поиском излишних параллелей, хотя прекрасно помним, сколько критических стрел было выпущено в Романа Абрамовича в 2003 году, когда он покупал лондонский «Челси». Тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков сетовал, почему олигарх не обращает внимания, к примеру, на «Торпедо».

«Fininvest», компания Берлускони, выпустила пресс-релиз, в котором кратко отметила, что в курсе ситуации, но стороны продолжают обсуждение деталей возможной операции.

Из-за потери «Sino-Europe» государственного инвестора подписание окончательного соглашения может быть ускорено, а в сам договор будет включен пункт о поисках альтернативных источников финансирования китайской компанией.

Напомним, что представители «Sino-Europe» достигли соглашения о приобретении «Милана за 520 миллионов евро еще в августе прошлого года, договорившись о переводе суммы несколькими траншами.

Берлускони уже получил два депозита по 100 миллионов евро. Третий перевод пока не был осуществлен. Сделка была отложена на месяц.

Китайские инвесторы чрезвычайно внимательно следят за ситуацией на мировом футбольном рынке. По мнению экспертов, после 2018 года возможен серьезный приток китайских инвестиций в российский футбол.