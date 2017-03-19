Экс-президент «Бордо» Трио зажег файер на трибуне после матча с «Монпелье»

«Бордо» в субботу на своем поле разгромил «Монпелье» со счетом 5:1. По окончании игры Трио, 9 марта объявивший об уходе с поста президента жирондинцев, поднялся на трибуну с активными фанатами клуба и зажег файер, изобразив, будто курит сигару.

Трио был президентом «Бордо» с 1996 года. За время его правления клуб дважды становился чемпионом и один раз завоевал Кубок Франции, а также трижды выигрывал Кубок французской лиги.