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19 марта 2017, 11:45 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Экс-президент «Бордо» Трио зажег файер на трибуне после матча с «Монпелье»

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт. Бывший президент «Бордо» Жан-Луи Трио был замечен за использованием пиротехники на стадионе после субботнего матча 30-го тура чемпионата Франции по футболу с «Монпелье», сообщает France Football.

«Бордо» в субботу на своем поле разгромил «Монпелье» со счетом 5:1. По окончании игры Трио, 9 марта объявивший об уходе с поста президента жирондинцев, поднялся на трибуну с активными фанатами клуба и зажег файер, изобразив, будто курит сигару.

Трио был президентом «Бордо» с 1996 года. За время его правления клуб дважды становился чемпионом и один раз завоевал Кубок Франции, а также трижды выигрывал Кубок французской лиги.

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