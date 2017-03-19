Экс-президент «Бордо» Трио зажег файер на трибуне после матча с «Монпелье»
МОСКВА, 19 мар —
Р-Спорт. Бывший президент «Бордо» Жан-Луи Трио был замечен за использованием пиротехники на стадионе после субботнего матча 30-го тура чемпионата Франции по футболу с «Монпелье», сообщает France Football.
«Бордо» в субботу на своем поле разгромил «Монпелье» со счетом 5:1. По окончании игры Трио, 9 марта объявивший об уходе с поста президента жирондинцев, поднялся на трибуну с активными фанатами клуба и зажег файер, изобразив, будто курит сигару.
Трио был президентом «Бордо» с 1996 года. За время его правления клуб дважды становился чемпионом и один раз завоевал Кубок Франции, а также трижды выигрывал Кубок французской лиги.
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