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19 марта 2017, 11:41 | Футбол: Зарубежный | РБК-Спорт

«Барселона» назвала главные трансферные цели на межсезонье

«Барселона» намерена укрепить линию полузащиты летом 2017 года. Каталонцы собираются приобрести Филипе Коутиньо и Марко Верратти.

Барселона намерена укрепить линию полузащиты летом 2017 года. Каталонцы собираются приобрести <span class=error>Филипе</span> Коутиньо и Марко <span class=error>Верратти</span>. Увеличить
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«Барселона» ищет замену Андресу Иньесте, который в этом сезоне из-за травм пропустил значительную часть сезона. Кроме того, Иньесте в следующем сезоне исполнится 33 года, и в силу возраста он не сможет играть в полную силу во всех матчах.

Кроме того, каталонцы хотят иметь замену Серхио Бускетсу и Ивану Ракитичу, которые в этом сезоне переживали спад и не смогли играть на прежнем уровне, сообщает El Mundo Deportivo. В качестве замены этим игрокам «Барселона» рассматривает полузащитников Филиппе Коутиньо, выступающего за «Ливерпуль», и хавбека «ПСЖ» Марко Верратти.

Если английский и французский клуб откажутся продавать своих футболистов, «Барселона» готова рассмотреть кандидатуру полузащитника «Баварии» Тьяго Алькантару, который уже выступал за каталонский клуб. Однако приоритет будет отдан Коутиньо и Верратти.

Также «Барселона» интересуется защитником «Баварии» Йошуа Киммихом, который может играть как в полузащите, так и в обороне. Игрок сборной Германии недоволен тем, что получает мало игрового времени в Мюнхене, и намерен сменить клуб летом.

Барселона
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