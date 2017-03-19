Футболисты брестского «Динамо» вышли в полуфинал Кубка Беларуси

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В ответном четвертьфинальном поединке в Бресте хозяева сыграли вничью 0:0 с минским «Динамо». Первая встреча динамовских дружин, проходившая в Минске, завершилась вничью — 2:2, и благодаря голам, забитым на чужом поле, борьбу за почетный трофей продолжают брестчане.

Солигорский «Шахтер» дважды переиграл футболистов гомельского «Локомотива», выступающих во втором дивизионе чемпионата страны — 3:0 (в гостях) и 2:1 (дома).

Солигорский «Шахтер» стал первым полуфиналистом Кубка Беларуси по футболуВ ответном поединке ¼ финала подопечные Олега Кубарева победили на своем поле представителя первой лиги национального чемпионата гомельский «Локомотив» со счетом 2:1.

Еще два полуфиналиста кубкового розыгрыша определятся сегодня после заключительных игр ¼ финала. На поле «Борисов-Арены» футболисты БАТЭ сыграют с гостями из «Минска», в Бобруйске «Слуцк» примет действующего владельца Кубка жодинское «Торпедо-БелАЗ». Первые поединки в этих парах завершились победами борисовчан и жодинцев с одинаковым счетом 1:0.