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19 марта 2017, 10:50 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Футболисты брестского «Динамо» вышли в полуфинал Кубка Беларуси

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за солигорским «Шахтером» в полуфинал Кубка Беларуси пробились футболисты брестского «Динамо», сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ответном четвертьфинальном поединке в Бресте хозяева сыграли вничью 0:0 с минским Динамо. Увеличить
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В ответном четвертьфинальном поединке в Бресте хозяева сыграли вничью 0:0 с минским «Динамо». Первая встреча динамовских дружин, проходившая в Минске, завершилась вничью — 2:2, и благодаря голам, забитым на чужом поле, борьбу за почетный трофей продолжают брестчане.

Солигорский «Шахтер» дважды переиграл футболистов гомельского «Локомотива», выступающих во втором дивизионе чемпионата страны — 3:0 (в гостях) и 2:1 (дома).

Солигорский «Шахтер» стал первым полуфиналистом Кубка Беларуси по футболуВ ответном поединке ¼ финала подопечные Олега Кубарева победили на своем поле представителя первой лиги национального чемпионата гомельский «Локомотив» со счетом 2:1.

Еще два полуфиналиста кубкового розыгрыша определятся сегодня после заключительных игр ¼ финала. На поле «Борисов-Арены» футболисты БАТЭ сыграют с гостями из «Минска», в Бобруйске «Слуцк» примет действующего владельца Кубка жодинское «Торпедо-БелАЗ». Первые поединки в этих парах завершились победами борисовчан и жодинцев с одинаковым счетом 1:0.

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