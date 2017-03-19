Ибрагимович готов остаться в МЮ, если ему поднимут зарплату до уровня Руни и Погба

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Ибрагимович подписал контракт с «МЮ» летом прошлого года. Согласно условиям соглашения 35-летний швед может провести в английском клубе еще один сезон. Форвард готов активировать эту опцию, если «Манчестер Юнайтед» поднимет ему зарплату до уровня самых высокооплачиваемых игроков команды — Уэйна Руни и Поля Погба, которые получают по 300 тысяч фунтов в неделю.

В настоящее время Ибрагимович зарабатывает на 40 тысяч фунтов меньше.

Ранее в СМИ сообщалось, что шведу поступали многомиллионные предложения о продолжении карьеры из США и Китая.

В нынешнем сезоне Ибрагимович забил 26 голов в 41 матче за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.