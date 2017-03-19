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19 марта 2017, 10:07 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Ибрагимович готов остаться в МЮ, если ему поднимут зарплату до уровня Руни и Погба

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт. Шведский нападающий Златан Ибрагимович готов остаться в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон, если английский футбольный клуб поднимет ему зарплату до уровня партнеров по команде Уэйна Руни и Поля Погба, утверждает The Sun.

<em>МОСКВА 19 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Шведский нападающий <span class=error>Златан</span> Ибрагимович готов остаться в Манчестер Юнайтед на следующий сезон если английский футбольный клуб поднимет ему зарплату до уровня партнеров по команде <span class=error>Уэйна</span> <span class=error>Руни</span> и Поля <span class=error>Погба</span> утверждает The Sun. Увеличить
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Ибрагимович подписал контракт с «МЮ» летом прошлого года. Согласно условиям соглашения 35-летний швед может провести в английском клубе еще один сезон. Форвард готов активировать эту опцию, если «Манчестер Юнайтед» поднимет ему зарплату до уровня самых высокооплачиваемых игроков команды — Уэйна Руни и Поля Погба, которые получают по 300 тысяч фунтов в неделю.

В настоящее время Ибрагимович зарабатывает на 40 тысяч фунтов меньше.

Ранее в СМИ сообщалось, что шведу поступали многомиллионные предложения о продолжении карьеры из США и Китая.

В нынешнем сезоне Ибрагимович забил 26 голов в 41 матче за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

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