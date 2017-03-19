«Бенфика» прервала победную серию, сыграв вничью с «Пасуш де Феррейра»
В матче 26-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на выезде сыграла вничью с «Пасуш де Феррейра». Встреча завершилась со счётом 0:0.
Таким образом прервалась победная серия столичной команды, которая продолжалась шесть матчей. Примечательно, что для «Пасуш де Феррейра» это — четвёртая ничья подряд.
«Бенфика» с 64 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Примейры, однако «Порту» (62 очка), в случае воскресной победы над «Виторией Сетубал», может обойти команду Руя Витории.
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