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19 марта 2017, 1:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бенфика» прервала победную серию, сыграв вничью с «Пасуш де Феррейра»

В матче 26-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на выезде сыграла вничью с «Пасуш де Феррейра». Встреча завершилась со счётом 0:0.

Таким образом прервалась победная серия столичной команды, которая продолжалась шесть матчей. Примечательно, что для «Пасуш де Феррейра» это — четвёртая ничья подряд.

«Бенфика» с 64 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Примейры, однако «Порту» (62 очка), в случае воскресной победы над «Виторией Сетубал», может обойти команду Руя Витории.

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Новости Зарубежного футбола

«Бенфика» победила в шестом матче чемпионата Португалии подряд и обошла «Порту»

«Бенфика» разгромила «Белененсеш» в матче 25-го тура чемпионата Португалии, одержав шестую победу в турнире подряд. Встреча проходила в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 4:0.
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