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19 марта 2017, 0:56 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Милан» победил «Дженоа» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. «Милан» обыграл со счетом 1:0 «Дженоа» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Увеличить
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Единственный гол на 33-й минуте забил Матиас Ференадес.

Эта победа позволила «Милану» подняться на шестое место в турнирной таблице. В активе клуба 53 очка. «Дженоа» с 29 баллам занимает 16-е место.

В следующем туре «Милан» 2 апреля в гостях сыграет с «Пескарой», «Дженоа» в этот же день на своем поле примет «Аталанту».

18.03.2017 22:45 основной раунд: 29-й тур Giuseppe Meazza
Милан 1:0 Дженоа
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Винченцо Монтелла Андреа Мандорлини
Голы
33′ Матиас Фернандес (Дж. Лападула) 14
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
78′ Маттиа Де Шильо 2
Кристиан Сапата 17
Леонель Ванджони 21
Габриэль Палетта 29
Жерар Деулофеу 7
Лукас Окампос 11
Юрай Куцка 33
74′ Матиас Фернандес 14
Марио Пашалич 80
3′ Андреа Бертолаччи 91
Мануэль Локателли 73
87′ Джанлука Лападула 9
Лука Антонелли 31
23 Эудженио Ламанна
3 Сантьяго Джентилетти 90+2′
24 Эсекиэль Муньос
10 Оливье Нтчам
15 Оскар Хильемарк
93 Диего Лаксальт
94 Данило Катальди 36′
9 Джованни Симеоне
5 Армандо Иццо 69′
14 Давиде Бираски
22 Дарко Лазович 61′
2 Андраде дос Сантос Эденилсон
17 Адель Таарабт 76′
51 Маурисио Пинилья
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 2
5 Угловые 5
7 Фолы 14
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Кармине Руссо (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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