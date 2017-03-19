«Милан» победил «Дженоа» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. «Милан» обыграл со счетом 1:0 «Дженоа» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
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Единственный гол на 33-й минуте забил Матиас Ференадес.
Эта победа позволила «Милану» подняться на шестое место в турнирной таблице. В активе клуба 53 очка. «Дженоа» с 29 баллам занимает 16-е место.
В следующем туре «Милан» 2 апреля в гостях сыграет с «Пескарой», «Дженоа» в этот же день на своем поле примет «Аталанту».
Главные тренеры
|Винченцо Монтелла
|Андреа Мандорлини
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Кармине Руссо (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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