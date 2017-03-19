«Милан» победил «Дженоа» в матче чемпионата Италии

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Единственный гол на 33-й минуте забил Матиас Ференадес.

Эта победа позволила «Милану» подняться на шестое место в турнирной таблице. В активе клуба 53 очка. «Дженоа» с 29 баллам занимает 16-е место.

В следующем туре «Милан» 2 апреля в гостях сыграет с «Пескарой», «Дженоа» в этот же день на своем поле примет «Аталанту».