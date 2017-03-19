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19 марта 2017, 0:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Осасуна» не смогла победить в 20-м матче чемпионата Испании подряд

«Бетис» выиграл у «Осасуны» в матче 28-го тура испанской Примеры.

Встреча проходила в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счетом 2:0. «Осасуна» не смогла победить в 20-м матче чемпионата Испании подряд.

В дебюте матча Рафаэль Наварро вывел «Бетис» вперед. На 28-й минуте Рубен Кастро удвоил преимущество хозяев.

«Бетис» (31 очко) занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая зону вылета на 12 баллов. «Осасуна» (11) идет 20-й.

18.03.2017 22:45 основной раунд: 28-й тур Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Бетис 2:0 Осасуна
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Санчес Виктор Петар Васильевич
Голы
4′ Рафаэль Наварро (А. Манди) 2
28′ Мартин Рубен Кастро (Р. Наварро) 24
Составы
Антонио Адан 13
Рафаэль Наварро 2
Риса Дурмиси 14
Херман Пеццела 20
Алин Тошка 21
Аисса Манди 23
Дарко Брашанац 22
Антонио Санабрия 9
82′ Рубен Пардо 7
Райан Донк 15
88′ Дани Себальос 10
Петрос 5
66′ Мартин Рубен Кастро 24
Санчес Родригес Хоакин 17
25 Сальваторе Сиригу
21 Карлос Клерк
22 Никола Вуядинович
34 Айтор Буньюэль 60′
6 Санхурху Мате Ойер
17 Гомес Хайме Ромеро
24 Рауль Лое
19 Кенан Кодро
10 Роберто Торрес 75′
20 Мигель Анхель Де лас Куэвас
18 Фран Мерида Перес 70′ 51′
8 Горан Чаушич
7 Серхио Леон 75′
9 Ориоль Риера
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 13
5 Удары в створ 5
5 Угловые 0
12 Фолы 15
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Альфонсо Альварес Искиэрдо (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Осасуна
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