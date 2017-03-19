«Осасуна» не смогла победить в 20-м матче чемпионата Испании подряд
«Бетис» выиграл у «Осасуны» в матче 28-го тура испанской Примеры.
Встреча проходила в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счетом 2:0. «Осасуна» не смогла победить в 20-м матче чемпионата Испании подряд.
В дебюте матча Рафаэль Наварро вывел «Бетис» вперед. На 28-й минуте Рубен Кастро удвоил преимущество хозяев.
«Бетис» (31 очко) занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая зону вылета на 12 баллов. «Осасуна» (11) идет 20-й.
|18.03.2017 22:45
|основной раунд: 28-й тур
|Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Главные тренеры
|Санчес Виктор
|Петар Васильевич
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|0
|12
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Альфонсо Альварес Искиэрдо (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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