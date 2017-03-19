Встреча проходила в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счетом 2:0. «Осасуна» не смогла победить в 20-м матче чемпионата Испании подряд.



В дебюте матча Рафаэль Наварро вывел «Бетис» вперед. На 28-й минуте Рубен Кастро удвоил преимущество хозяев.



«Бетис» (31 очко) занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая зону вылета на 12 баллов. «Осасуна» (11) идет 20-й.