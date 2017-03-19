Арсен Венгер: Я уже определился со своим будущим

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я уже определился со своим будущим. Скоро вы все узнаете.

Но не стоит делать трагедию из сложившейся ситуации. У нас неудачный период, какого у нас никогда не было за 20 лет, и это гораздо важнее, чем ситуация с моим будущим.

Баннеры? Я смотрел за игрой. Я не смотрю на трибуны во время матчей. Нужно принять все как есть и сконцентрироваться на работе.

Всегда обидно, когда проигрываешь вот так. Берем ответственность на себя, теперь нужно подготовиться к следующим матчам, — сказал Венгер.