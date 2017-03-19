«Бордо» разгромил «Монпелье» в матче чемпионата Франции по футболу
МОСКВА, 18 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Бордо» разгромили «Монпелье» в матче 30-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая в субботу в Бордо, завершилась победой хозяев поля со счетом 5:1. Дубль в составе «Бордо» оформил Диего Ролан (25-я и 76-я минуты), еще по мячу на свой счет записали Юнусс Санкаре (29), Валентин Вада (32, с пенальти) и Малком (90+1). У «Монпелье» на 47-й минуте также с пенальти отличился Риад Будебуз. Гости завершали матч в меньшинстве — на 82-й минуте прямую красную карточку получил защитник Даниэль Конгре.
Результаты других матчей тура:
«Анже» — «Генгам» — 3:0,
«Тулуза» — «Ренн» — 0:0,
«Нанси» — «Лорьян» — 2:3.
|18.03.2017 22:00
|основной раунд: 30-й тур
|Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux)
Главные тренеры
|Жослен Гурвеннек
|Жан-Луи Гассе
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
|13
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|8
|7
|Фолы
|9
|5
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Бартоломье Варела (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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