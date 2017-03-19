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19 марта 2017, 0:20 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Бордо» разгромил «Монпелье» в матче чемпионата Франции по футболу

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. Футболисты «Бордо» разгромили «Монпелье» в матче 30-го тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в субботу в Бордо, завершилась победой хозяев поля со счетом 5:1. Дубль в составе «Бордо» оформил Диего Ролан (25-я и 76-я минуты), еще по мячу на свой счет записали Юнусс Санкаре (29), Валентин Вада (32, с пенальти) и Малком (90+1). У «Монпелье» на 47-й минуте также с пенальти отличился Риад Будебуз. Гости завершали матч в меньшинстве — на 82-й минуте прямую красную карточку получил защитник Даниэль Конгре.

Результаты других матчей тура:

«Анже» — «Генгам» — 3:0,

«Тулуза» — «Ренн» — 0:0,

«Нанси» — «Лорьян» — 2:3.

18.03.2017 22:00 основной раунд: 30-й тур Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux)
Бордо 5:1 Монпелье
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Жослен Гурвеннек Жан-Луи Гассе
Голы
25′ Диего Ролан 9
29′ Юнусс Санкаре 13
32′ Валентин Вада 23
76′ Диего Ролан 9
90+2′ Филипе Силва де Оливейра Малком 25
10 Риад Будебуз 47′
Составы
Седрик Каррассо 16
Диего Контенто 3
Николя Паллуа 5
Игор Левчук 6
Юссуф Сабали 20
Юнусс Санкаре 13
Жереми Тулалан 14
Филипе Силва де Оливейра Малком 25
69′ Валентин Вада 23
Ярослав Плашил 18
80′ Диего Ролан 9
Жереми Менез 7
72′ Франсуа Камано 11
Адам Унас 17
1 Лоран Пьоннье
3 Даниэль Конгре 81′
4 Виторину Илтон
23 Норди Мукьеле
10 Риад Будебуз
13 Эйе Скири
28 Стефан Сессеньон
15 Стев Мунье
24 Жером Руссийон 73′
19 Сулейман I Камара
25 Матье Деплань 61′
18 Исаак Мбенза
11 Нанитамо Иконе 61′
20 Киган Долли
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
13 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 4
5 Угловые 8
7 Фолы 9
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Бартоломье Варела (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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