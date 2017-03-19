«Бордо» разгромил «Монпелье» в матче чемпионата Франции по футболу

Встреча, прошедшая в субботу в Бордо, завершилась победой хозяев поля со счетом 5:1. Дубль в составе «Бордо» оформил Диего Ролан (25-я и 76-я минуты), еще по мячу на свой счет записали Юнусс Санкаре (29), Валентин Вада (32, с пенальти) и Малком (90+1). У «Монпелье» на 47-й минуте также с пенальти отличился Риад Будебуз. Гости завершали матч в меньшинстве — на 82-й минуте прямую красную карточку получил защитник Даниэль Конгре.

Результаты других матчей тура:

«Анже» — «Генгам» — 3:0,

«Тулуза» — «Ренн» — 0:0,

«Нанси» — «Лорьян» — 2:3.