Рамос отыграл весь матч с «Атлетиком» спустя 48 часов после госпитализации
Защитник «Реала» Серхио Рамос отыграл все 90 минут в выездном матче 28-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» (2:1) спустя 48 часов после госпитализации, информирует As.
За двое суток до игры Рамосу в одной из клиник Мадрида была поставлена капельница с физиологическим раствором, чтобы попытаться облегчить серьезный приступ гастроэнтерита. Гастроэнтерит помешал Рамосу тренироваться на протяжении большей части недели, и его участие в матче с «Атлетиком» практически исключалось.
Однако Рамос решил сыграть, поскольку защитники Пепе и Рафаэль Варан пропускали встречу. Капитан «Реала» ничего не ел весь день и сумел отыграть матч до финального свистка.
Гастроэнтерит — воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки.
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Зинедин Зидан
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|5
|17
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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