Рамос отыграл весь матч с «Атлетиком» спустя 48 часов после госпитализации

За двое суток до игры Рамосу в одной из клиник Мадрида была поставлена капельница с физиологическим раствором, чтобы попытаться облегчить серьезный приступ гастроэнтерита. Гастроэнтерит помешал Рамосу тренироваться на протяжении большей части недели, и его участие в матче с «Атлетиком» практически исключалось.



Однако Рамос решил сыграть, поскольку защитники Пепе и Рафаэль Варан пропускали встречу. Капитан «Реала» ничего не ел весь день и сумел отыграть матч до финального свистка.



Гастроэнтерит — воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки.