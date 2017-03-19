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19 марта 2017, 0:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Рамос отыграл весь матч с «Атлетиком» спустя 48 часов после госпитализации

Защитник «Реала» Серхио Рамос отыграл все 90 минут в выездном матче 28-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» (2:1) спустя 48 часов после госпитализации, информирует As.

За двое суток до игры Рамосу в одной из клиник Мадрида была поставлена капельница с физиологическим раствором, чтобы попытаться облегчить серьезный приступ гастроэнтерита. Гастроэнтерит помешал Рамосу тренироваться на протяжении большей части недели, и его участие в матче с «Атлетиком» практически исключалось.

Однако Рамос решил сыграть, поскольку защитники Пепе и Рафаэль Варан пропускали встречу. Капитан «Реала» ничего не ел весь день и сумел отыграть матч до финального свистка.

Гастроэнтерит — воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки.

18.03.2017 18:15 основной раунд: 28-й тур San Mames Barria
Атлетик 1:2 Реал
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Зинедин Зидан
Голы
65′ Ариц Адурис (Э. Рауль Гарсия) 20
9 Карим Бензема (Криштиану Роналду) 25′
14 Каземиру (Криштиану Роналду) 68′
Составы
Кепа Аррисабалага 26
Оскар Де Маркос 18
Микель Баленсиага 24
Эмерик Ляпорт 4
Йерай Альварес 27
Иньяки Уильямс 11
28′ Ариц Адурис 20
Андер Итурраспе 8
59′ Иньиго Лекуэ 15
Гоньи Икер Муниаин 10
86′ Эскудеро Рауль Гарсия 22
Маркель Сусаэта 14
80′ Беньят Эчеварриа 7
Микель Рико 17
1 Кейлор Навас 90+3′
2 Даниэль Карвахаль 28′
4 Серхио Рамос
6 Фернандес Иглесиас Начо
19 Лука Модрич
8 Тони Кроос 71′
14 Каземиру 31′
11 Гарет Бэйл
12 Виейра да Силва Марселу 62′
17 Лукас Васкес
9 Карим Бензема 85′
21 Альваро Мората
7 Криштиану Роналду 79′
22 Франсиско Роман Иско
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 4
5 Угловые 5
17 Фолы 13
4 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Сантьяго Хайме Латре (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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