Гиггз: В АПЛ осталось всего два игрока мирового класса
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказал мнение, что в АПЛ осталось всего два игрока мирового класса.
«Это ключевой фактор во всех выступлениях английских команд в Лиге чемпионов — былого качества и запаса мастерства просто нет. Оно было еще совсем недавно — с 2005 по 2012 год. Но сейчас его нет. Кажется, самые лучшие игроки сконцентрированы в другом месте, а в АПЛ по большей части выступают звезды
Помимо Серхио Агуэро и Алексиса Санчеса мне сложно найти игроков мирового класса в английских командах, выступавших в Лиге чемпионов в этом сезоне», — цитирует Гиггза The Telegraph.
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