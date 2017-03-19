Гиггз: В АПЛ осталось всего два игрока мирового класса

«Это ключевой фактор во всех выступлениях английских команд в Лиге чемпионов — былого качества и запаса мастерства просто нет. Оно было еще совсем недавно — с 2005 по 2012 год. Но сейчас его нет. Кажется, самые лучшие игроки сконцентрированы в другом месте, а в АПЛ по большей части выступают звезды второй-третьей категории.



Помимо Серхио Агуэро и Алексиса Санчеса мне сложно найти игроков мирового класса в английских командах, выступавших в Лиге чемпионов в этом сезоне», — цитирует Гиггза The Telegraph.