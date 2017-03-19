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19 марта 2017, 0:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гиггз: В АПЛ осталось всего два игрока мирового класса

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказал мнение, что в АПЛ осталось всего два игрока мирового класса.

«Это ключевой фактор во всех выступлениях английских команд в Лиге чемпионов — былого качества и запаса мастерства просто нет. Оно было еще совсем недавно — с 2005 по 2012 год. Но сейчас его нет. Кажется, самые лучшие игроки сконцентрированы в другом месте, а в АПЛ по большей части выступают звезды второй-третьей категории.

Помимо Серхио Агуэро и Алексиса Санчеса мне сложно найти игроков мирового класса в английских командах, выступавших в Лиге чемпионов в этом сезоне», — цитирует Гиггза The Telegraph.

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