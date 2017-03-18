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18 марта 2017, 23:51 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дубль Доста принес «Спортингу» победу над «Насьоналем» в матче чемпионата Португалии

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. «Спортинг» обыграл «Насьонал» в матче 26-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Лиссабоне, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Оба мяча забил Бас Дост (13-я и 34-я минуты).

«Насьонал» в следующем туре 31 марта примет «Виторию» из Гимарайнша. «Спортинг» 2 апреля сыграет в гостях с «Арокой».

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