Дубль Доста принес «Спортингу» победу над «Насьоналем» в матче чемпионата Португалии

Встреча, прошедшая в субботу в Лиссабоне, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Оба мяча забил Бас Дост (13-я и 34-я минуты).

«Насьонал» в следующем туре 31 марта примет «Виторию» из Гимарайнша. «Спортинг» 2 апреля сыграет в гостях с «Арокой».