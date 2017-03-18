«Айнтрахт» и «Гамбург» сыграли вничью в матче чемпионата Германии по футболу

Встреча, прошедшая в субботу во Франкфурте, завершилась со счетом 0:0.

«Айнтрахт» прервал серию из поражений, которая длилась пять матчей подряд. В следующем туре франкфуртский клуб 1 апреля сыграет дома с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. «Гамбург» в этот же день примет на своем поле «Кельн».