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18 марта 2017, 22:45 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Айнтрахт» и «Гамбург» сыграли вничью в матче чемпионата Германии по футболу

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. «Айнтрахт» и «Гамбург» сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу во Франкфурте, завершилась со счетом 0:0.

«Айнтрахт» прервал серию из поражений, которая длилась пять матчей подряд. В следующем туре франкфуртский клуб 1 апреля сыграет дома с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. «Гамбург» в этот же день примет на своем поле «Кельн».

18.03.2017 20:30 основной раунд: 25-й тур Commerzbank-Arena
Айнтрахт Ф 0:0 Гамбург
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Нико Ковач Маркус Гисдоль
Составы
Лукас Градецки 1
Бастиан Очипка 6
Майкл Хектор 15
Давид Анхель Абраам 19
Тимоти Чэндлер 22
Марко Фабиан 10
Мият Гачинович 11
83′ Омар Маскарель 39
81′ Марко Русс 4
Талеб Тавата 33
90′ Анте Ребич 17
Данни Блум 7
84′ Бранимир Хргота 31
Александр I Майер 14
1 Рене Адлер
2 Деннис Дикмайер
9 Кирьякос Пападопулос
22 Маттиас Острцолек
24 Готоку Сакаи
17 Филип Костич
20 Альбин Экдаль
28 Гидеон Юнг 68′
8 Льюис Холтби 60′
11 Михаэль Грегорич
14 Арон Хант 71′
27 Николай Мюллер
7 Бобби Вуд 90′
10 Пьер-Мишель Ласогга
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 5
1 Удары в створ 0
4 Угловые 7
19 Фолы 24
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Беньямин Кортус (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Гамбург
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