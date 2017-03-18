«Айнтрахт» и «Гамбург» сыграли вничью в матче чемпионата Германии по футболу
МОСКВА, 18 мар —
Р-Спорт. «Айнтрахт» и «Гамбург» сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу во Франкфурте, завершилась со счетом 0:0.
«Айнтрахт» прервал серию из поражений, которая длилась пять матчей подряд. В следующем туре франкфуртский клуб 1 апреля сыграет дома с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. «Гамбург» в этот же день примет на своем поле «Кельн».
|18.03.2017 20:30
|основной раунд: 25-й тур
|Commerzbank-Arena
|Айнтрахт Ф
|0:0
|Гамбург
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Маркус Гисдоль
Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|5
|1
|Удары в створ
|0
|4
|Угловые
|7
|19
|Фолы
|24
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Беньямин Кортус (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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