Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29126098/
18 марта 2017, 22:49 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Борнмут» победил «Суонси» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. Футболисты «Борнмута» на своем поле обыграли «Суонси» в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Встреча, состоявшаяся в субботу в Борнмуте, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый мяч в игре на 31-й минуте в свои ворота отправил защитник гостей Алфи Моусон. На 72-й минуте Беник Афобе удвоил преимущество «Борнмута».

«Борнмут» набрал 33 очка и поднялся на 11-е место в чемпионате. «Суонси» с 27 баллами занимает 17-ю строчку, находясь в трех очках от зоны вылета.

18.03.2017 20:30 основной раунд: 29-й тур Vitality Stadium (Dean Court)
Борнмут 2:0 Суонси
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Эдди Хоуи Пол Клемент
Голы
31′ Алфи Моусон 6
72′ Беник Афобе (Дж. Кинг) 9
Составы
Артур Боруц 1
Саймон Фрэнсис 2
Стив Кук 3
Чарли Дэниэлс 11
Адам Смит 15
Дэн Гослинг 4
Эндрю Сермен 6
Беник Афобе 9
90′ Марк Пью 7
Макс Градель 10
74′ Райан Фрэйзер 24
Джек Уилшир 32
90′ Джошуа Кинг 17
Джордон Айб 33
1 Лукаш Фабяньски
6 Алфи Моусон
33 Федерико Фернандес
35 Стивен Кингсли
8 Лерой Фер
23 Гильфи Тоур Сигурдссон
24 Джек Корк 77′
42 Том Кэрролл
4 Ки Сон Ен 67′ 40′
15 Уэйн Раутледж
3 Джордан Айю 56′
28 Лусиано Нарсингх
9 Фернандо Льоренте 83′
10 Борха Бастон
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 1
2 Угловые 4
10 Фолы 9
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Суонси
Новости Матчи Состав Статистика
Борнмут
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Гимнастка Мустафина продает «олимпийский» автомобиль из-за обстоятельств

Пьяные убили чемпиона мира по пауэрлифтингу, он на них «не так посмотрел»