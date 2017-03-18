«Борнмут» победил «Суонси» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу
МОСКВА, 18 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Борнмута» на своем поле обыграли «Суонси» в матче 29-го тура чемпионата Англии.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Борнмуте, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый мяч в игре на 31-й минуте в свои ворота отправил защитник гостей Алфи Моусон. На 72-й минуте Беник Афобе удвоил преимущество «Борнмута».
«Борнмут» набрал 33 очка и поднялся на 11-е место в чемпионате. «Суонси» с 27 баллами занимает 17-ю строчку, находясь в трех очках от зоны вылета.
|18.03.2017 20:30
|основной раунд: 29-й тур
|Vitality Stadium (Dean Court)
Главные тренеры
|Эдди Хоуи
|Пол Клемент
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|1
|2
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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