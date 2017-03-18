«Борнмут» победил «Суонси» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу

Встреча, состоявшаяся в субботу в Борнмуте, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый мяч в игре на 31-й минуте в свои ворота отправил защитник гостей Алфи Моусон. На 72-й минуте Беник Афобе удвоил преимущество «Борнмута».

«Борнмут» набрал 33 очка и поднялся на 11-е место в чемпионате. «Суонси» с 27 баллами занимает 17-ю строчку, находясь в трех очках от зоны вылета.