«Алавес» на своём поле победил «Реал Сосьедад»

Единственный мяч на 44-й минуте забил Дейверсон Брум. Гости доигрывали встречу вдесятером из-за удаления Эстебана Гранеро в середине второй половины матча.



«Алавес» набрал 40 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице испанского чемпионата, «Реал Сосьедад» (48) идёт на шестой позиции.