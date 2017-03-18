«Алавес» на своём поле победил «Реал Сосьедад»
«Алавес» одержал победу над «Реалом Сосьедад» в матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Витории на стадионе «Мендисорроса» и закончилась со счётом 1:0.
Единственный мяч на 44-й минуте забил Дейверсон Брум. Гости доигрывали встречу вдесятером
«Алавес» набрал 40 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице испанского чемпионата, «Реал Сосьедад» (48) идёт на шестой позиции.
|18.03.2017 20:30
|основной раунд: 28-й тур
|Mendizorroza
|Алавес
|1:0
|Реал Сосьедад
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Маурисио Пеллегрино
|Эусебио Сакристан
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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