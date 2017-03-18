Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29126010/
18 марта 2017, 22:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Алавес» на своём поле победил «Реал Сосьедад»

«Алавес» одержал победу над «Реалом Сосьедад» в матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Витории на стадионе «Мендисорроса» и закончилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 44-й минуте забил Дейверсон Брум. Гости доигрывали встречу вдесятером из-за удаления Эстебана Гранеро в середине второй половины матча.

«Алавес» набрал 40 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице испанского чемпионата, «Реал Сосьедад» (48) идёт на шестой позиции.

18.03.2017 20:30 основной раунд: 28-й тур Mendizorroza
Алавес 1:0 Реал Сосьедад
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Маурисио Пеллегрино Эусебио Сакристан
Голы
44′ Силва Дейверсон (Т. Эрнандес) 20
Составы
Фернандо Флорес Пачеко 1
40′ Родригу Эли 2
Виктор Сиснерос Лагуардия 5
Тео Эрнандес 15
Маркос Льоренте 6
Виктор Камараса 8
81′ Мануэль Гарсия 19
Франсиско Фемения Кико 21
68′ Оскар Ромеро 10
Эдгар Мендес 17
85′ Перес Ибаи Гомес 11
Гаиcка Токеро 18
56′ 75′ Силва Дейверсон 20
Кристиан Сантос 9
1 Херонимо Рульи 90+3′
3 Мартинес Микель Гонсалес
19 Юри Берчиче
22 Рауль Навас
29 Альваро Одриосола
8 Эстебан Гранеро 59′ 67′
10 Аргарате Хаби Прието
11 Карлос Альберто Вела 80′
18 Микель Ойярсабаль 61′
7 Хуан Мигель Хуанми 70′
33 Хон Гуриди 76′
16 Серхио Каналес
26 Хон Баутиста 70′
5 Маркель Ларраньяга Бергара
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 2
5 Угловые 8
14 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал Сосьедад
Новости Матчи Состав Статистика
Алавес
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!