«Торино» и «Интер» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу
МОСКВА, 18 мар —
Р-Спорт. «Торино» и «Интер» разошлись миром в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Турине, завершилась со счетом 2:2. У гостей забивали Жоффре Кондогбья (27-я минута) и Антонио Кандрева (62-я). «Торино» ответил голами Даниэле Базелли (33-я) и Африйе Аккуа (59-я).
«Интер» в следующем матче 3 апреля сыграет дома с «Сампдорией». «Торино» 2 апреля примет «Удинезе».
Главные тренеры
|Синиша Михайлович
|Стефано Пиоли
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|19
|5
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|8
|19
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Лука Банти (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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