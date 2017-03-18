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18 марта 2017, 22:17 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Торино» и «Интер» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. «Торино» и «Интер» разошлись миром в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Турине, завершилась со счетом 2:2. У гостей забивали Жоффре Кондогбья (27-я минута) и Антонио Кандрева (62-я). «Торино» ответил голами Даниэле Базелли (33-я) и Африйе Аккуа (59-я).

«Интер» в следующем матче 3 апреля сыграет дома с «Сампдорией». «Торино» 2 апреля примет «Удинезе».

18.03.2017 20:00 основной раунд: 29-й тур Olimpico Di Torino
Торино 2:2 Интер
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Синиша Михайлович Стефано Пиоли
Голы
33′ Даниэле Базелли 8
59′ Африйе Акуа (Х. Итурбе) 6
7 Жоффре Кондогбья (Д. Д`Амброзио) 27′
87 Антонио Кандрева (К. Ансальди) 62′
Составы
Джо Харт 21
Кристиан Молинаро 3
Давиде Дзаппакоста 7
Лука Россеттини 13
Эмилиано Моретти 24
Африйе Акуа 6
Саша Лукич 25
Андреа Белотти 9
85′ Даниэле Базелли 8
90+6′ Макси Лопес 11
65′ Адем Ляич 10
Лукас Бойе 31
70′ Хуан Итурбе 19
Сильва Яго Фальке 14
1 Самир Ханданович
15 Кристиан Ансальди
25 Миранда
33 Данило Д`Амброзио
5 Роберто Гальярдини
87 Антонио Кандрева
9 Мауро Икарди
44 Иван Перишич
7 Жоффре Кондогбья 76′
77 Марсело Брозович
17 Гари Медель 57′
24 Джейсон Мурильо
19 Эвер Банега 60′
23 Эдер
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 19
5 Удары в створ 4
5 Угловые 8
19 Фолы 10
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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