«Ницца» потеряла очки в гостевом матче с «Нантом»
«Ницца» сыграла вничью с «Нантом» в матче 30-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и закончилась со счётом 1:1.
На 22-й минуте форвард Эмилиано Сала вывел хозяев вперёд, однако уже через шесть минут полузащитник
«Ницца» набрала 64 очка и занимает третье место в турнирной таблице французского первенства, «Нант» (38) идёт на десятой позиции.
|18.03.2017 19:00
|основной раунд: 30-й тур
|Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Главные тренеры
|Консейсау Сержиу
|Люсьен Фавр
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|4
|17
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Бенуа Милло (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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