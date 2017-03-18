«Ницца» потеряла очки в гостевом матче с «Нантом»

На 22-й минуте форвард Эмилиано Сала вывел хозяев вперёд, однако уже через шесть минут полузащитник Жан-Мишель Сери сравнял счёт. Больше голов команды не забивали.



«Ницца» набрала 64 очка и занимает третье место в турнирной таблице французского первенства, «Нант» (38) идёт на десятой позиции.