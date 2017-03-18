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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29125630/
18 марта 2017, 21:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ницца» потеряла очки в гостевом матче с «Нантом»

«Ницца» сыграла вничью с «Нантом» в матче 30-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и закончилась со счётом 1:1.

На 22-й минуте форвард Эмилиано Сала вывел хозяев вперёд, однако уже через шесть минут полузащитник Жан-Мишель Сери сравнял счёт. Больше голов команды не забивали.

«Ницца» набрала 64 очка и занимает третье место в турнирной таблице французского первенства, «Нант» (38) идёт на десятой позиции.

18.03.2017 19:00 основной раунд: 30-й тур Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Нант 1:1 Ницца
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Консейсау Сержиу Люсьен Фавр
Голы
22′ Эмилиано Сала 9
6 Жан Мишель Сери 28′
Составы
Максим Дюпе 30
64′ Диегу Карлос 3
51′ Педру Алвес Лукас Лима 6
Лео Дюбуа 15
Коффи Джиджи 26
Гийом Жилле 27
Валентен Ронжье 28
90+3′ Прежюс Накульма 22
61′ Жюль Илоки 7
Александр Качаниклич 11
80′ Адриен Томассон 8
Амин Арит 14
90′ Эмилиано Сала 9
Мариуш Стемпиньски 18
30 Йоан Кардиналь
20 Максим Ле Маршан
21 Рикарду Перейра
29 Далберт
31 Бонфим Коста Сантос Данте
2 Арно Суке
5 Юнес Беланда
6 Жан Мишель Сери
13 Валентен Эйсерик 44′
24 Мунир Оббади 90′
26 Венсан Козьелло
9 Марио Балотелли 84′
10 Микаэль Ле Биан
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 2
5 Угловые 4
17 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бенуа Милло (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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